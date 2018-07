Inhalt Seite 1 — Der Glanz des Franken verblich... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zürich, Ende Juni

Als der Bankrat der Schweizerischen Nationalbank vor kurzem bekanntgab, die schweizerische Zahlungsbilanz sei schon in den ersten paar Monaten dieses Jahres mit etlichen hundert Millionen Franken in den roten Zahlen gelandet, war eigentlich niemand mehr über eine solche Entwicklung erstaunt. Das Defizit der Handelsbilanz hat sich zwar in den letzten zwölf Monaten erheblich vermindert, aber die Kapitalverkehrsbilanz bekam die Aussperrung des Auslandkapitals und die Zinsdifferenz zwischen der Schweiz und dem Ausland massiver zu spüren, als erwartet worden war.

In der Tat: Die Schweiz ist in kürzester Zeit von einem Land des Kapitalimports zu einem Land des Kapitalexports geworden. Einerseits hat man im Dienste einer angeblichen Teuerungsbekämpfung des Guten sicher etwas zuviel getan, indem man mit allen Mitteln verhinderte, daß ausländisches Kapital in schweizerische Anlagen floß. Auf der anderen Seite hat der Schweizer Franken offenbar so viel von seinem ehemals fast unantastbaren Glanz verloren, daß die höheren Zinssätze, die im Ausland zu erzielen sind, in letzter Zeit einen anschwellenden Geld- und Kapitalstrom von der Schweiz ins Ausland – und hier vor allem auf die Euro-Märkte – provozieren konnten. Hatte man in den Zeiten des ungetrübten Frankenglanzes die niedrigere Verzinsung in der Schweiz noch stillschweigend hingenommen, so ist man heute in zunehmendem Maße „zinsbewußt“ geworden.

Hat die Schweiz nun deswegen ihre Rolle als Finanzdrehscheibe der Welt ausgespielt? Die Frage liegt heute in der Luft, auch wenn die Antwort noch keineswegs feststehen kann. Zweifellos haben die amtlichen Maßnahmen gegen das Auslandsgeld viel Verärgerung geschaffen – und dies nicht nur bei den ausländischen Kunden der Banken, sondern auch bei den Banken selbst. Alle in die Schweiz neu einfließenden Auslandsgelder müssen noch immer, sofern sie nicht sofort wieder Anlage im Ausland finden, bei der Schweizerischen Nationalbank deponiert werden.

Die mit, solchen und ähnlichen Vorschriften – wir erinnern nur an die vorübergehende Pflicht der Banken, Ausländerkonten mit einem „negativen Zins“ zu belasten – verbundene Bürokratie zwingt dem Bankenapparat einen unerwünschten, an Kriegswirtschaft gemahnenden Formularkrieg auf. Glücklicherweise aber war dieser schon von Anfang an weg zeitlich begrenzt, da die unter einem „Notstandsgesetz“ errichteten Schranken spätestens im März 1967 wieder abgebrochen sein müssen. Wie weit die schweizerische Stellung als internationaler Finanzplatz tatsächlich unreparierbare Schäden erlitten hat, wird sich erst nach Aufhebung des Restriktionsregimes erweisen.

Obschon die Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen Notstand nach Auffassung der Behörden schon heute nicht mehr gegeben sind – die schweizerische Volkswirtschaft befindet sich nach dem Urteil maßgeblicher Funktionäre „nun wieder im Gleichgewicht“ –, wird der Abbau der Restriktionen jetzt in verschiedenen Stufen vorgenommen. Bereits seit 1. April wird den ausländischen Geldern wieder gestattet, Anleihen von Instituten des Hypothekarmarktes zu zeichnen sowie Zertifikate von Immobilien-Anlagefonds zu erwerben, und zwar so lange, bis der Anteil der ausländischen Beteiligung an diesen Fonds bei 6 Prozent angelangt ist.

Wenn diese Lockerungsmaßnahme damals als Test aufgefaßt wurde, so ist heute zu sagen, daß ihr Erfolg bisher praktisch gleich null war. Das Auslandkapital ist offenbar nicht so leicht manipulierbar, wie man es sich da und dort vorgestellt hatte. Jedenfalls wurde die erste Emission, die für Ausländer wieder zugänglich war – eine 4 3/4-Prozent-Anleihe der Schweizerischen Bodenkreditanstalt im Betrage von nur 15 Millionen Franken – ein glatter Mißerfolg, indem nicht weniger als 36 Prozent der gesamten Anleihensumme bei den Banken des Emissionskonsortiums liegenblieb. Damit deutete sich erstmals die Problematik an, die zur Zeit die schweizerischen Geld- und Kapitalmarktverhältnisse prägt: die Gefahr nämlich, daß der Markt wohl durch den Kapitalexport verknappt, aber nicht mehr durch das öffnen einer Schleuse des Kapitalimportes verflüssigt wird.