Das Stück, Ustinovs Stück, ist schwach. Es nennt sich Das Leben in meiner Hand, handelt vom Problem der Todesstrafe, mischt eine Messerspitze Aufklärung mit einer Prise Zynismus und schüttet beides in ein wohlbereitetes Familiengericht: Vater ist ehrenwerter Minister und hat’s in der Hand, einen Mann zu begnadigen, der eine Schwachsinnige so intensiv vergewaltigte (aber tat er das wirklich?), daß sie kurz darauf starb. (Aber hatte sie nicht einen Herzklappenfehler und wäre ohnehin bald gestorben?)

Vater weigert sich, und während er das tut, entdeckt der Sohn, daß Vater-Minister nicht nur Sohnes-Mutter beim ersten Kennenlernen verführt, sondern auch seine damalige Braut (Puppenauge genannt) in den Tod gejagt hat, also genauso schuldig ist wie der zum Strang verdammte Strolch. (Doch ist er ein Strolch?) Ungeachtet dessen macht der Herr Minister von seinem Begnadigungsrecht keinen Gebrauch, die Mutter verzweifelt, der Sohn (hat gleichfalls schon ein Mädchen mißbraucht) stürzt davon, um schrecklich zu enden und auf diese Weise Vater zu zwingen, das nächste Mal rechtzeitig mit dem Zuchthaus zu telephonieren (aber diesmal sitzt ein schwerer Junge, ein Polizistenmörder, und der möchte lieber sterben als leben) und dem Direktor zu sagen: Hören Sie zu, Herr, ich mach’s.

Ein schwaches Stück, eine Überraschung für Dramaturgen. Hatte man nicht immer geglaubt, lange Monologe seien im Fernsehen nicht möglich, hatte man nicht wieder und wieder gesagt, der Sprecher, identisch mit dem Erzähler, sei nur im Hörspiel am Platz? Und plötzlich kam da ein Regisseur mit Namen von Sydow, und ein Schauspieler, der hieß Siegfried Wischnewski, und beide bewiesen, wie vorzüglich sich so ein plaudernder Protagonist auf dem Bildschirm ausnimmt.

Wischnewski lieferte wahre Rodomontaden, kam vom Hundertsten ins Tausendste, vom Zigarettenrauchen auf die Arbeit in der Redaktion, vom häuslichen Glück auf den Mord, wechselte von der Erzählung zur Handlung, von der Aktion zum Kommentar, agierre vor dem schwar-

zen Hintergrund nach Herzenslust, ging rechts ab; kam links wieder, alles ganz unorthodox, durchmaß dunkle Räume, an deren Ende, als Kulisse deutlich erkennbar, ein Zimmer, eine Bürostube, eine Kneipe begann, behielt dabei den Mantel an, zeigte somit: Ich zitiere das nur, wir nehmen das unrealistisch, Sydow und ich, ihr solltet wissen, das sind nur Dekorationen, und braucht nicht zu befürchten, daß gleich jemand sagt: Aber bitte legen Sie ab.

Schlimm wurde es nur, wenn, Ustinovs Schuld, der Erzähler und Akteur die Bühne verlassen mußte („hinterher habe ich dann erfahren, wie dieser Abend verlief“: eine klägliche Krücke!), wenn die Familie unter sich war und man einander die Wartezeit mit Papiergesprächen vertrieb. Aber sobald Wischnewski wieder dabei war, ging alles vortrefflich: Man hätte ihm stundenlang zuhören können, diesem Plauderer mit Regenmantel und Schal – ein Meisterstück, wie er, das Glas in der Hand, über die Schattenmuster auf seinem Sessel, über die schnelle und die langsame Zeit, über das Warten und über die Zellenangst meditierte.

Ich hätte nie gedacht, wie angemessen ein Mittelsmann zwischen Publikum und Akteuren im Fernsehen wirkt und wie sehr sich die Theatertechnik Brechts oder Anouilhs (unorthodox gehandhabt, beiläufig nur), das Wir wollen euch mal etwas zeigen, ich hab’ da einiges gesehen, für ein Spiel auf kleinen Schirmen doch eignet. Momos