Von Hiike Schlaeger

Mit Spannung hat man auf die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Studienreform gewartet. Sie sollten im Gestrüpp der Vorschläge endlich den Weg zu einer vernünftigen Neugestaltung des Studiums zeigen und einerseits der Hochschule helfen, das Prinzip der Einheit von Forschung und Lehre zu erhalten, andererseits aber die Ausbildung an den Universitäten straffen helfen. Nach zweijähriger Arbeit legte der Wissenschaftsrat nun seine Überlegungen vor und gab damit, so ist zu hoffen, den Anstoß zu einer gründlichen Änderung des deutschen Universitätsbetriebes.

Ausgangspunkt der Empfehlungen ist nicht die Studienzeitverkürzung. Solange es den Studenten innerhalb einer durch administrative Maßnahmen begrenzten Studienzeit überlassen bleibt, ihr Studium selber einzurichten, müssen Unternehmungen wie der Beschluß der Westdeutschen Rektorenkonferenz, die Immatrikulationszeit zu beschränken, am Kern der Reform vorbeigehen.

Der Wissenschaftsrat setzt daher an zwei anderen Punkten an: der Unsicherheit der meisten Studenten gegenüber dem wissenschaftlichen Angebot der Hochschulen und dem zu hoch gesteckten Ziel der akademischen Ausbildung. „Zu fragen ist heute nicht mehr, ob der Grundsatz der eigenen Verantwortung jedes Studenten für sein Studium sich Einschränkungen gefallen lassen muß, sondern wie weit er noch Geltung behalten kann.“

Empfohlen wird daher eine Dreiteilung des Studiums in ein Grundstudium, das nach acht Semestern mit dem Staats-, Diplom- oder Magisterexamen abschließt und zur Ausübung eines akademischen Berufes befähigt. Für begabte Studenten kann sich daran ein Aufbaustudium von zwei Jahren anschließen, in dem sie sich an den wissenschaftlichen Arbeiten ihrer Lehrer beteiligen und durch die Promotion oder ein Zertifikat die erfolgreiche Teilnahme an der Forschung bescheinigt bekommen. Schließlich soll allen im Beruf stehenden Akademikern durch die Einrichtung eines Kontaktstudiums die Möglichkeit gegeben werden, von Zeit zu Zeit an die Hochschule zurückzukehren, um den Anschluß an die Weiterentwicklung der Wissenschaft nicht zu verlieren.

Der stärksten Kritik werden sicher die Forderungen des Wissenschaftsrates an das Grundstudium ausgesetzt sein. Um in acht Semestern zu einem sinnvollen Abschluß zu gelangen, braucht es genaue Studienpläne, damit „der Weg zum Studienziel nicht wie bisher weitgehend ins Belieben jedes einzelnen gestellt, sondern deutlich markiert wird“. Für vier exemplarische Fächer – Germanistik, Chemie, Medizin, Elektrotechnik – hat der Wissenschaftsrat Modelle entwickelt, die zeigen, wie sich der grundsätzlich gleiche Aufbau des Studiums angemessen variieren läßt.

Bis zur in allen Fächern obligatorischen Zwischenprüfung nach dem vierten Semester wird eine stärkere Einschränkung der ohnehin fragwürdig gewordenen akademischen Freiheit und straffe Führung des Studenten angeregt. Individuelle Beratung, Begrenzung des Lehrstoffs und der Pflichtübungen, dazu kleine Teilnehmerzahlen bei allen Übungen sollen dem Studenten erlauben, intensiv und gesichert zu arbeiten. Ziel der Ausbildung ist nicht wie bisher die Erfüllung eines immensen Stoffpensums, vorgeschrieben von der Prüfungs- oder Berufspraxis, sondern „die Einübung und Befestigung in wissenschaftlicher Denkweise“. Das wird schließlich auch grundlegend die Prüfungsbestimmungen ändern müssen.