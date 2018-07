Nach vielen vergeblichen Versuchen zur Erzeugung künstlicher Diamanten gelang 1955 einem amerikanischen Unternehmen erstmals die Umwandlung von Graphit in Diamanten – beides sind lediglich verschiedene Kristallisationsformen reinen Kohlenstoffs. Erforderlich war die Erzeugung eines sehr hohen Drucks von mindestens 55 000 atü. Die Diamantensynthese war damals eine sensationelle Pioniertat der Höchstdruckphysik. Heute, nur elf Jahre später, werden nicht nur Industriediamanten in Mengen künstlich erzeugt; die Diamanten-Synthese dient auch zum Eichen von Höchstdruckapparaturen.

Die Umwandlung des Graphits in Diamant geht – je nach dem angewandten Druck – in Stufen vor sich. Die Höchstdrucktechniker setzen Graphit verschiedenen Drücken aus und untersuchen die erhaltenen Produkte. So können sie genau feststellen, welcher Druck jeweils tatsächlich erreicht worden ist und danach ihr Gerät eichen. E. L.