Das Tauziehen um die Aral-Lösung hat ein Ende, heißt es in diesen Tagen – wieder einmal – im Essener Verwaltungshaus der Gelsenkirchener Bergwerks-AG; diesmal glaubt man mit großer Zuversicht, nicht wieder zu früh zu frohlocken. Dafür spricht immerhin die Tatsache, daß bei den letzten Gesprächen im Kronberger Schloßhotel tatsächlich alle Beteiligten am Verhandlungstisch gesessen haben.

Das ist ein Fortschritt gegenüber der bisherigen Praxis, in der die Hauptinteressenten GBAG und Mobil Oil ihre Rechnung häufig ohne den Wirt, nämlich ohne die anderen Aral-Partner gemacht hatten, und mehrfach mit ihrem Konzept Schiffbruch erlitten.

Jetzt ist tatsächlich nicht nur bei der GBAG von einer „grundsätzlichen Einigung“ die Rede. Die amerikanische Ölgesellschaft Socony Mobil Oil wird nunmehr mit 29 Prozent des Kapitals an der Aral AG beteiligt werden, die mit über 9000 Zapfstellen über das größte Tankstellennetz in der Bundesrepublik verfügt und deswegen für die Amerikaner so interessant ist. Die GBAG verringert dafür ihren Anteil von jetzt 47 plus 11 Prozent (die sie bereits treuhänderisch für Socony hielt) auf ebenfalls 29 Prozent. Die Aral-Anteile der Hibernia AG und der Wintershall AG bleiben mit 26 und 13 Prozent nominell unverändert. Aber es dürfte die Zustimmung dieser beiden Gesellschaften wesentlich erleichtert haben, daß sich das neue Aral-Quartett auf gleich starke Stimmrechte geeinigt hat. Davon wird im wesentlichen Wintershall als kleinster Aktionär profitieren. Ob damit bereits die vor allem befürchtete Majorisierung durch den übermächtigen amerikanischen Ölkonzern endgültig gebannt ist, hängt natürlich von den juristischen Finessen des Vertrages ab, an dem noch fieberhaft gearbeitet wird.

Die näheren Einzelheiten des Kronberger Abkommens werden noch als strenges Geheimnis gehütet. Aber es gilt als sicher, daß die Socony als Preis für die Aufnahme in den Aral-Klub ihrerseits günstige Rohölverträge mit ihren neuen Partnern abschließen wird. Damit fühlt sich in erster Linie die GBAG entlastet, der die hohen Preise, die der Essener Konzern auf Grund der ursprünglich bis in das Jahr 2004 reichenden Öllieferverträge an Mobil Oil zahlen muß, schwer zu schaffen machen.

Als – jedenfalls nicht dementierte – Vermutung darf angenommen werden, daß Gelsenberg, um von den alten Socony-Verträgen loszukommen, zu einem weiteren Opfer bereit ist. Um der VEBA-Tochter Hibernia das Aral-Geschäft schmackhaft zu machen, wird die GBAG ihre Schachtelbeteiligung an den Chemischen Werken Hüls der Hibernia anbieten, die bereits 25 Prozent besitzt und damit auf die Mehrheit des Hüls-Kapitals kommt. nmn.