Heißblütige Schotten und Iren, ein Zionist und ein sozial agierender katholischer Priester, ein habgieriger Engländer und schöne junge oder gütige alte Frauen jeglicher Nationalität, dicke Deutsche, ein Krieg und eine aufstrebende Handelsstadt an einem der Großen Seen – das sind die Cinerama-Zutaten und -Kulissen, aus denen Taylor Caldwell („Einst wird kommen der Tag“) einen schönen fetten Familienwälzer fabriziert hat –

Taylor Caldwell: „In einem großen Haus“, aus dem Amerikanischen von Josef Tichy; Paul Neff Verlag, Wien/Berlin/Stuttgart; 677 S., 24,80 DM.

Da geht’s um eine leidenschaftliche grünäugige Witwe, die mit vier Kindern von England nach Amerika reist, in der Hoffnung, daß sie von ihrem jungen Vetter geehelicht wird, der dort ein großes Warenhaus und soliden Reichtum gewann. Doch dieser entführt die schöne dumme Tochter des Bankiers, verliert fast sein Geld, gewinnt aber dafür die richtige Frau: seine Nichte, die er als Opernsängerin hat ausbilden lassen.

Um diese Haupthandlung rankt sich’s üppig, und die Personen sind alle so unberechenbar, daß die Autorin sie auf jeder Seite etwas anderes tun und erleben lassen kann. Dabei unterzieht sie ihre Kreaturen einer Art Dauerarialyse, erklärt, argumentiert, weist hin, so daß ihre Leser unaufhörlich Lebensweisheiten ernten. Geld, Glück, Liebe – um diese Themen dreht sich alles (wie im wirklichen Leben), und die Helden gewinnen und verlieren im raschen Wechsel, bis sie begriffen haben, wieviel die Schätze des Himmels wert sind. Das bedeutet: Güte ist das Seelenskelett derer, die zum Schluß getröstet werden, und die ganz Bösen oder ganz Traurigen sterben so jäh oder sanft, wie sie es verdient haben.

Diese triviale Gebrauchsformel der ordnenden Gerechtigkeit erbaut, und so ist dies Buch ein wahrer Familienroman, den man getrost vor den Kindern und auch sonst liegen lassen kann.

Sybil Gräfin Schönfeldt