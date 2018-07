Inhalt Seite 1 — Händel an der Saale Seite 2 Auf einer Seite lesen

Auf der Vorderseite des Prospektes, der für Salzburgs Festspiele wirbt, prangen in roten Lettern die Namen der jeweiligen Prominenzen, um derentwillen sich die Menschen auf die Reise machen. Vom Prospekt der Hallenser Festtage blickt uns in großer Schrift ein einziger Name entgegen: Händel; die Mitwirkenden hingegen werden in alphabetischer Reihenfolge ins Innere verwiesen ... Nur ein kleiner Unterschied? Hier ein Festival, in dem Weltberühmtheit ein Vorrecht genießt – da ein Musikfest zu Ehren eines großen deutschen Meisters abseits vom hochgestochenen Kulturbetrieb.

Halle, Händels Geburtsstadt, ist heute Mittelpunkt eines der bedeutendsten Industriezentren der DDR. Zum eben eröffneten modernen Interhotel Stadt Halle ist nur schwer durchzukommen – auch Halle hat seinen Stachus, den Thälmannplatz, und der ist zur Zeit ein einziger Bauplatz voller Gruben, Kräne, Schienen, Sand. Wer das alte. Halle sucht, findet es auf Umwegen; Umleitungen am Hallmarkt mit den zwei Türmen der Marktkirche, dem Händel-Denkmal: nahe dabei das Händel-Haus mit seinen Schätzen.

Obwohl Halle eine Großstadt heißen darf, hat es doch den Charakter des Intimen, Anheimelnden bewahrt. Menschen, die wenigstens für die Dauer des sechstägigen Händel-Festes zusammen gehören, verlieren sich nicht aus dem Auge. Man trifft sich im Landestheater, dem Platz der Opern- und Oratorienaufführungen, in der Aula der Universität, bei den Diskussionen im Musikwissenschaftlichen Institut, bei der Kranzniederlegung vor dem Denkmal, spätabends im Hotel.

Händel-Feste gab es viele. Es ist nicht zufällig, daß in den vergangenen fünfzehn Jahren Halle zu einem Zentrum der deutschen Händel-Pflege und -Renaissance geworden ist. Hier sind in unermüdlicher, systematischer Arbeit Interpretationen Händelscher Werke vorgestellt worden, die dann wirklich ins Bewußtsein einer breiten Hörerschaft eingedrungen sind. Dieser Händel-Enthusiasmus herrscht nicht nur während der Festtage; er hält während des ganzen Jahres vor. In Halle ist gelungen, was vorher kaum gelang: die Menschen für eine Opernkunst zu gewinnen, die bis vor nicht allzu langer Zeit im Verruf, des „Historischen“ und „Verstaubten“ stand; – Händel-Opern fest ins Repertoire einer mittleren Opernbühne einzubauen und mit ihnen volle Häuser zu erzielen. Aus der „Barockoper“ mit ihren dramaturgischen Schwierigkeiten wurden lebensnahe Kunstwerke.

Seit 1952 hat Halle von den etwa vierzig spielbaren Opern des Meisters achtzehn einstudiert – eine imponierende Zahl, wenn man weiß, daß mit jeder Aufführung gründliche editorische und dramaturgische Vorarbeiten verbunden sind.

Die Männer, die 1952 das Werk dieser umfassenden Erneuerung der Händel-Oper in die Hand nahmen, sind noch heute am Werke: der Dirigent Horst-Tanu Margraf und der Regisseur Heinz Rückert. Wissenschaftliche Unterstützung erfahren beide Künstler durch die Georg-Friedrich-Händel-Gesellschaft, durch ihren Präsidenten Professor Max Schneider und ihren Wissenschaftlichen Sekretär Professor Walther Siegmund-Schultze.

In diesem Jahr hörte und sah man neben dem vom Vorjahr übernommenen „Scipio“ erstmals die „Alcina“, in einer Aufführung, die sich ganz in den von den Hallenser Reformatoren angestrebten Linien menschlicher Wahrhaftigkeit, eines die ganze Bühne erfassenden Realismus bewegte, von Wilfried Werz mit praller Farbigkeit dekoriert.