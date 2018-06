Das Stück, Ustinovs Stück, ist schwach. Es nennt sich Das Leben in meiner Hand, handelt vom Problem der Todesstrafe, mischt eine Messerspitze Aufklärung mit einer Prise Zynismus und schüttet beides in ein wohlbereitetes Familiengericht: Vater ist ehrenwerter Minister und hat’s in der Hand, einen Mann zu begnadigen, der eine Schwachsinnige so intensiv vergewaltigte (aber tat er das wirklich?), daß sie kurz darauf starb.