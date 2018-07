E. H., München

Die Beliebtheit Münchens ist nicht zuletzt eine Folge seines „Freizeitwerts“. Er rührt her von den Bergen, Seen und Flüssen, die im Umkreis einer knappen Autostunde den Einwohnern erreichbar sind. Dort geschah dies an einem Wochenende im Juni:

Die erste Szene spielte auf einem der weißen Dampfer des Ammersees. Überfüllt mit jungen Menschen, die sich bei Jazz und Tanz vergnügten, kreuzte die „Diessen“ zu einer der beliebten Riverboat-Shuffles auf dem See. Darunter drei Freunde: Der spanische Student Fernando Manuel de Casanova y Rodriguez (25 Jahre), der Münchner Raumgestalter Hermann Fischer (27) und der Heilbronner Student Gerd Knepple (21). Als sie von Bord gingen, lud der Spanier zu einem Schwabing-Bummel ein. An der Spitze einer Autokolonne raste der Spanier in einem geliehenen Sportwagen, Marke Jaguar Typ E, auf der Bundesstraße 12 nach München. Bei Wessling verlor er die Herrschaft über den Wagen, ein Telegraphenmast war im Wege und die Tachometernadel stand bei 170. Alle drei waren auf der Stelle tot.

Die Münchener „Abendzeitung“ ließ ihre Leser einen tiefen Blick in das Innenleben der jungen Leute tun. „Aber schön war es doch“, zitierte die Zeitung eine dunkelhaarige Schönheit 48 Stunden nach dem schrecklichen Unfall. „Sie sahen gar nicht wie tot aus, sie lagen neben dem kaputten Auto. Nur noch einer röchelte, aber es war komisch. Wir waren alle so besoffen. Ein Glück, daß mein Porsche nur 160 ging. Ich fuhr nämlich direkt hinter ihnen.“ Die „Abendzeitung“ berichtete auch, daß sich die Autoraser nach dem Jazzfest-Unfall zu einem „Totentanz im Nachtclub“ trafen.

Der zweite Schauplatz jenes Wochenendes lag nur einen Büchsenschuß vom Ammersee entfernt. Auf dem Heiligen Berg von Andechs schäumt das süffige Klosterbier unterhalb der Wallfahrtskirche. Wenn zu fortgeschrittener Stunde Gesänge erschallen, klingt das nicht immer sehr kirchlich. Von den urdeutschen Tönen einer Sangesrunde studentischer Couleur fühlten sich andere Gäste wenig angesprochen; sie baten um einen Wechsel des Programms. Die bierstarken Sänger freilich veranlaßte dies nur zu der Drohung, den anderen Bier ins Gesicht zu schütten. Nachdem auch „Gaudeamus igitur“ erklungen war, und der Wind durch den Westerwald gepfiffen hatte, formierte sich die Sängerschar mit „Es zittern die morschen Knochen“ zum Abmarsch. Als sie „weitermarschierten, bis alles in Scherben fällt, denn heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt“, protestierten andere Gäste: „Nazi-Lieder“, „Ist es schon wieder so weit?“ Es kam zu einer kräftigen Schlägerei, die schließlich auf der Landpolizeistation endete. Dort stellte es sich heraus, daß einige Sangesbrüder das Münchner Wohnheim vom Studentenkorps als Adresse angaben. In dem Gebäude Am Platzl 5 residieren die Korps „Hercynia“ und „Rheno-Palatia“, die behaupten, daß keines ihrer Mitglieder beteiligt gewesen sei, während das Korps „Makaria“ sich „mit der Prüfung des Sachverhalts“ beschäftigte. Da die „zitternden morschen Knochen“ zum verbotenen NS-Liedgut gehören, behandelt die Polizei den Vorgang als „Staatsschutzdelikt“. Der AStA der Universität München verurteilte das Verhalten der Korpsstudenten. Er will dafür sorgen, daß „diese Leute empfindlich merken, daß das nicht so weitergeht“.