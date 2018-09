„Matisse und seine Freunde“ (Hamburg, Kunstverein): „Matisse und seine Freunde“ ist ein anderer Name für Les Fauves. Etwa die Hälfte der Bilder war schon in München (davor in Paris) in der Ausstellung „Fauvismus und deutscher Frühexpressionismus“. In Hamburg hat man die Deutschen weggelassen und auf die zweifelhafte Attraktion einer Länderkonkurrenz („Die Deutschen schneiden gar nicht schlecht ab“) verzichtet. Auch innerhalb der Franzosen wurden die Akzente in Hamburg anders und besser gesetzt Der Fauvismus ist 1907 zu Ende, alle späteren Bilder wurden ausgeschieden, was in einzelnen Fällen, etwa bei van Dongen, einen Qualitätsgewinn und für das Ganze eine Zentrierung auf die ursprüngliche fauvistische Konzeption bedeutet. Einige Randfiguren wie Valtat und Manguin werden in Hamburg umfassender präsentiert. Bei Vlaminck wurde Nebensächliches durch Hauptwerke wie „Hügel bei Rueil“ und das wildeste seiner wilden Bilder „Platanen in Chatou“ ersetzt. Weitere wichtige Ergänzungen sind Derains „Big Ben“, Dufys „14. Juli“ und „Notre Dame“ und „Saint-Tropez“ von Matisse. Aus Gründen historischer Authentizität hat Dr. Hans Platte die häufig zitierte Kinderbüste des Bildhauers Marque, brav akademisch und frühflorentinisch nachempfunden, in Paris aufgetrieben und zwischen die fauvistischen Bilder gestellt – die Büste hatte im Pariser Herbstsalon von 1905 gestanden und dem Kritiker Vauxcelles das geflügelte Wort „Donatello chez les Fauves!“ entlockt. Die Ausstellung ist bis zum 10. Juli zu sehen.

„Edition Kaufhof“ (Köln, Düsseldorf, Wuppertal, Erlangen, Nürnberg, Mainz, Aachen u. a.): Gleichzeitig oder kurz hintereinander wird eine moderne Kunstschau in zehn westdeutschen Warenhäusern der Kaufhof-AG veranstaltet. Was die’Menge der potentiellen Besucher und eine entsprechende Wirkung in die Breite betrifft, dürfte das Unternehmen alles Bisherige in den Schatten stellen. 30 000 Warenhauskunden pro Tag ergeben bei einer Dauer von zwei bis drei Wochen, die normalerweise für die Ausstellung vorgesehen ist (im Stammhaus Köln wurde sie wegen des Andrangs um 14 Tage verlängert), knapp gerechnet 500 000, mal zehn genommen runde 5 Millionen.

Eine Kunstschau im Kaufhaus ist im Prinzip nicht neu. Provozierend neu an der Edition Kaufhof ist die kompromißlose Auswahl. Keine Anbiederung an den Publikumsgeschmack. Statt dessen Druckgraphik der Avantgarde, 44 Blätter, jedes in einer Auflage von 50 signierten Exemplaren, von 32 deutschen Künstlern, unter ihnen die Zero-Leute Uecker, Mack und Piene, Serigraphien von Hajek, Jürgen-Fischer, Brüning, Gaul, Geiger, ein „Roter Migof“ von Schultze, ein „Mond für Liebhaber“ von Schreib. Antes, Meistermann, Schumacher, Thieler und Damen haben sich beteiligt. Wie die Namen der Künstler vermuten lassen, werden vor allem abstrakte Blätter angeboten. Die Einseitigkeit der Kollektion könnte Passanten zu falschen Schlüssen über die heutige Kunst verleiten. Eine zweite, am Neurealismus einschließlich Pop orientierte Edition wäre ein wichtiges Regulativ.

Die Preise halten sich im üblichen Rahmen. Die Blätter kosten zwischen 98 und 179 Mark (inklusive Rahmen). Das Ziel der Ausstellung, erklärt der Kaufhof, sei es, moderne Kunst einem größeren Kreis nahezubringen. Wie weit läßt sich mit Zufallskunden der Kreis erweitern, wie nahe läßt sich ihnen Kunst bringen? Der lebhafte Andrang und flotter Verkauf sprechen immerhin für Interesse und Neugier. Der Kaufhof und seine künstlerischen Berater wollen das Experiment wiederholen.

Gottfried Sello