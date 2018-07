Pünktlich zum ersten Jahrestag ihrer Machtübernahme hat die Militärjunta in Saigon den bewaffneten Aufruhr der ersten Division in der Kaiserstadt Hué niedergeworfen. Anders als vor einigen Wochen in Danang wurden diesmal kaum Schüsse gewechselt. Ministerpräsident Ky wandte ein simples Mittel an, um die abtrünnigen Soldaten wieder auf seine Fahne einzuschwören: Er setzte ihren Sold herauf. Für Zufriedenheit innerhalb der Armee sorgte auch die Beförderung von 24 000 Offizieren und Mannschaften.

Der 35jährige Ky hat wider Erwarten Standfestigkeit bewiesen und ein nicht unerhebliches Geschick im Lavieren zwischen den verschiedenen Machtgruppen. Seit Diem hat sich noch kein Regierungschef in Saigon so lange halten können wie er. Sein großer Vorteil gegenüber rivalisierenden Generalskollegen ist sein Oberbefehl über die Luftwaffe, deren Einsatz auch früher noch bei jedem Putsch die Entscheidung brachte.

Mit den Buddhisten in Hué, die nach dem Umfall der ersten Division wehrlos geworden waren, hatte die Junta leichtes Spiel. Fallschirmjäger und Bereitschaftspolizei besetzten die Stadt und die wichtigsten Pagoden und entfernten die Hausaltäre, die von buddhistischen Demonstranten auf die Straßen gestellt worden waren, um den militärischen Durchgangsverkehr zu stoppen.

Der empfindlichste Schlag gegen die Buddhisten: Ihr Oberbonze Thich Tri Quang, der seit mehr als zwei Wochen im Hungerstreik liegt und sich nur noch mit Fruchtsäften am Leben erhält, wurde unter Hausarrest gestellt und schließlich mit einer Militärmaschine nach Saigon gebracht. Falls er sein Fasten, mit dem er den Rücktritt Kys erzwingen will, nicht aufgibt, wollen ihn die Ärzte intravenös ernähren.

In Saigon geriet die buddhistische Protestbewegung wieder in radikale Hände, nachdem sich der Bonze Thich Tam Chau, der das Prinzip der Gewaltlosigkeit strikt befolgt, in ein Versteck begeben hatte. Die Opposition ersann eine neue Taktik, nachdem sie mit Selbstverbrennungen nicht mehr weiterkam. Reihenweise verlangten Mönche und Laien ihre Verhaftung, damit die Gefängnisse bald überfüllt sind. Als die Menge dazu überging, Polizisten zu lynchen, wurde das buddhistische Institut von Truppen umstellt.

Nach ihren Erfolgen in Danang und Hué erließ die Regierung in Saigon ein Dekret für die Wahl einer verfassunggebenden Versammlung am 11. September. Stillschweigend strich sie die Zahl der Abgeordneten von 159 auf 108 zusammen. Alle einmal vorgesehenen gesetzgebenden Befugnisse wurden dem Parlament wieder aberkannt. Ky will noch mindestens ein Jahr im Amt bleiben.

Der Vietcong hat die Zurückhaltung, die er während der vier Monate dauernden Unruhen im Norden des Landes bewahrte, inzwischen aufgegeben. Vorige Woche kämpfte sich ein Stoßtrupp der Partisanen bis nach Hué hinein, und sprengte dort ein Verwaltungsgebäude in der Nähe des UN-Hauptquartiers in die Luft.