Dem deutschen Urlauber fuhr der kalte Schreck in die Glieder, als er vom jüngsten Maßhalte-Appell des Bundeskanzlers getroffen wurde, und er kam sich vor wie ein Volksschädling, weil er zu viele Milliarden Mark ins europäische Ausland getragen hatte und sich soeben gar anschickte, dieselbe Summe auch in diesem Jahr wieder zu verschleudern. Vor lauter Schrecken glaubte der deutsche Urlauber, an der Plakatwand mit den bunten, lockenden Ferienverheißungen schon das Menetekel einer Devisensperre zu erblicken, und er spielte schon mit dem Gedanken an Ferien auf dem deutschen Bauernhof, den er seit der Währungsreform nicht mehr von innen gesehen hat. Doch man muß ja nicht immer gleich den Teufel an die Wand malen. Denn Bundeskanzler Erhard pflegt gemeinhin nicht, seinen Worten auch Taten folgen zu lassen. Und tatsächlich hat er, als sein erster Ärger auf den deutschen Urlauber verraucht war, denn auch in neuem Ärger erklärt: „Ich denke nicht daran, den Devisenkorb höher zu hängen.“ Na also – die Urlaubsreise ins Ausland ist gerettet.