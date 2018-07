Erfahrungen chilenischer Bauern

Ein Bewässerungssystem, mit dem chilenische Bauern in der Wüstenprovinz Antofagasta Nebelschwaden anzapfen, ist das Vorbild eines neuen Nebelbesens, den Ingenieure des Straßenbauamtes von New Jersey, zur Zeit erproben. Im Gegensatz zu anderen Methoden der Nebelbeseitigung ist der Nebelbesen denkbar einfach und billig.

In der Provinz Antofagasta treibt der Wind oft Nebelschwaden durch die Täler, die jedoch trocken bleiben und bewässert werden müssen. Um dem Nebel Wasser zu entnehmen, errichteten die Bauern hölzerne Rahmen und bespannten sie mit Nylonfäden. Wenn der Wind den Nebel durch das Nylongitter treibt, dreht der Holzrahmen sich etwa fünfundsiebzigmal in der Minute. Die Wassertröpfchen bleiben an den Fäden hängen und fließen in die Bewässerungskanäle.

Erste Experimente mit dem rotierenden Nebelbesen waren recht ermutigend. Ein ziemlich kleiner Rahmen sorgte in einem fast sechzig Kubikmeter großen Laboratorium, das bis zur Sättigung eingenebelt war, in sechs Minuten für klare Sicht.

Als nächstes wollen die Ingenieure mehrere solcher Nebelbesen auf einem Lastwagen montieren und damit die Straßen entlangfahren. Sie hoffen, daß sich bei starkem Nebel dann die Sicht verbessert.

Warum der Nebelbesen funktioniert, ist noch nicht geklärt. Zwei Erklärungsmöglichkeiten gibt es: Eine Theorie sagt, daß die Reibung zwischen Nylonfäden und Wassertröpfchen elektrostatische Ladungen zur Folge hat, die die Tropfen am Gitter festhalten. Nach einer anderen Theorie werden die Tröpfchen zu größeren Tropfen zusammengedrückt. R. M.

Charterflüge nach Indien

Charterflugzeuge, die bisher Indien nur zur Zwischenlandung anflogen, haben jetzt längere Landerechte erhalten. Es werden also demnächst erheblich billigere Flugreisen nach Indien möglich sein. Sie werden voraussichtlich für drei Wochen mit Vollpension 1500 bis 2000 Mark ab Frankfurt kosten. – Pauschalreisen von 15 Tagen gab es bisher ab 3000 Mark.