Malerei und Photographie haben in der Zeit abstrakter Kunst nur wenige Berührungspunkte. Im neunzehnten Jahrhundert, als das Abbilden und die Ähnlichkeit Kriterien künstlerischer Leistung waren, rivalisierten Maler und Photographen. Der Romantiker Delacroix verteidigte die Photographie gegen viele seiner Kollegen; Courbet, Manet, Menzel benutzten sie beim Malen als Hilfsmittel: als Gedächtnisstützen und zuverlässige Dokumente. Auf unserer Aufnahme, die vermutlich vom Münchener Hanfstaengl stammt und Camille Corot (1796 bis 1875) darstellt; ist leicht zu erkennen, was die Photographie in ihren besten Beispielen leisten konnte. Hier ist die Persönlichkeit festgehalten wie in einem Bilde, das Wesensmerkmale konzentriert wiedergibt.

Das Bild entnehmen wir dem Buch „Das Zeitalter der Photographie – Von Niépce bis heute“ von Michel F. Brahe, das im Verlag Georg D. W. Callwey, München, erschien (368 S., 400 Abb., 56,– DM).

Das Buch ist ein seltsames Gemisch aus positiven und negativen Bestandteilen. Am ergiebigsten ist der Bildteil. Der Text überzeugt oft wenig, zum Beispiel auch dann nicht, wenn der Autor nachweisen will, daß nicht Daguerre der Erfinder der Photographie war, sondern Nicephore Niépce (während es tatsächlich vielleicht der Engländer Fox Talbot war). Der Text der deutschen Fassung, eine Übersetzung aus dem Französischen, ist von extremer Schludrigkeit: Da wimmelt es nur so von grammatischen und stilistischen Schnitzern und von Interpunktionsfehlern. René Drommert