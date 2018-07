Der Mond hat einen festen Boden. Diese Tatsache, die aus den von der sowjetischen Mondsonde Luna 9 und dem amerikanischen Nahaufklärungsgerät Surveyor I zur Erde gefunkten Photos hervorgeht, hat viele Wissenschaftler überrascht. Man hatte erwartet, daß die Mondoberfläche unter dem Einfluß der Spannungen, der sie bei dem Wechsel zwischen den extrem hohen Tages- und den extrem niedrigen Nachttemperaturen ausgesetzt ist, und als Folge der Mikrometeoriten-Einschläge mit einer viele Meter dicken Staubschicht bedeckt sei.

Jetzt glaubt der amerikanische Physiker Dr. Arthur C. Damask eine Erklärung dafür gefunden zu haben, daß dieses Staubmeer auf dem Mond nicht existiert. Die Härte des Mondbodens könnte, so erklärt der Forscher in einem Artikel, der in Kürze in der Zeitschrift „Science“ erscheinen wird, das Resultat eines Bombardements mit Protonen (Wasserstoff-Atomkernen) sein, die ständig von der Sonne abgeschleudert werden und ungehindert auf den Mond treffen, weil er keine „bremsende“ Atmosphäre besitzt.

Diese Hypothese hat Dr. Damask durch ein Experiment gestützt, das er am Savannah-River-Reaktor der US-Atomenergie-Kommission durchführte. Silikat-Sand (wie in der Erdkruste vermutlich auch Hauptbestandteil des Mondbodens), der in einen Neutronenstrahl gebracht wurde, verschweißte zu festem Stein. Dieser Effekt trat bei einer Strahlungsdosis von 600 Millionen Milliarden (6 x 10 hoch 17) Neutronen pro Quadratzentimeter ein. Die gleiche Wirkung, so berechnete der Gelehrte, müßte bereits bei einem Protonenbeschuß von sechstausend, Milliarden Teilchen pro Quadratzentimeter eintreten. Eine solche Dosis erhält der Mond innerhalb von 60 Jahren.

Freilich würde die hierdurch hervorgerufene Verschweißung noch nicht ausreichen, aus Staub einen Untergrund zu schaffen, der wie die Mondoberfläche ein tonnenschweres Gerät zu tragen vermag. Überdies, so betont Dr. Damask, befindet sich der Mondstaub nicht in völliger Ruhe, weil er hin und wieder von Mikrometeoriten-Einschlägen aufgewirbelt wird, und das verlangsamt den Versteinerungsprozeß durch Protonenbeschuß erheblich. Doch im Verlauf von Jahrtausenden müsse die Protonenstrahlung auf dem Mond die Staubschichten mit Sicherheit zu Felsen verschmolzen haben. -ow