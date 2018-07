Die einschneidende Dividendensenkung der zu den großen westdeutschen Publikumsgesellschaften zählenden Mannesmann AG sei in keiner Weise von dem spektakulären Wechsel-Abenteuer der brasilianischen Tochtergesellschaft beeinflußt worden. Das betonte nachdrücklich der Konzernchef Dr. Egon Overbeck in der Düsseldorfer Pressekonferenz des Unternehmens. Die Mannesmann-Verwaltung hat nach wie vor keinen exakten Überblick darüber, wie hoch das auf betrügerische Weise in Umlauf gekommene Wechselvolumen eigentlich ist. Die Schätzungen lauten auf 45 bis 55 Millionen Mark; davon – so wird angenommen – befindet sich jedoch nur etwa die Hälfte in Händen von gutgläubigen Erwerbern, die zu entschädigen Mannesmann sich im April dieses Jahres verpflichtet hatte. Die brasilianische Tochter, die Companhia Siderurgica Mannesmann, Belo Horizonte, werde für diese Verpflichtungen selbst geradestehen.

Die Muttergesellschaft werde höchstens für eine gewisse Zwischenfinanzierung einspringen müssen. Die geschäftliche Entwicklung der CSM ist von der negativen Publizität der Wechselaffäre nicht beeinträchtigt worden.

Das Ergebnis des vergangenen Geschäftsjahres ist bei Mannesmann durch erhebliche Gewinnrückgänge sowohl bei der Kohle als auch beim Stahl beeinträchtigt worden. Den erzielten Gewinn je Aktie gab Dr. Overbeck in der Pressekonferenz mit 12 (15) Mark nach Steuern und 23 (32) Mark vor Steuern an. Neben der Ausschüttung von 10 Prozent Dividende können gerade noch die freien Rücklagen mit wiederum 10 Millionen dotiert werden.

Dabei hat der Fremdumsatz des Gesamtunternehmens, der mit 4,160 Milliarden Mark erstmals die Vier-Milliarden-Grenze überschritten hat, sogar noch um 5,7 Prozent zugenommen. Von dem auf 3,4 (3,2) Milliarden gestiegenen Fremdumsatz entfielen innerhalb der Gruppe 38 (37,2) Prozent auf Rohre und Rohrerzeugnisse, 23,6 (21,9) Prozent auf Walzstahl, während die Weiterverarbeitungsquote auf 22,5 (23,1) Prozent leicht zurückging. Der Kohlenanteil, der noch 1963 bei 13 Prozent gelegen hatte, verringerte sich nochmals auf 13,5 (15,8) Prozent. Kohle und Stahl stehen nicht mehr im Vordergrund.

In den ersten Monaten des laufenden Geschäftsjahres hat sich der Umsatz leicht ermäßigt. Die Umsatzeinbußen bei der Kohle liegen bisher bei 0,5 und beim Walzstahlabsatz bei 6,9 Prozent. Eine Prognose für das ganze Jahr sei noch nie so schwer gewesen wie gegenwärtig, hieß es in der Pressekonferenz. nmn