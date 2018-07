Inhalt Seite 1 — Vor der Kulisse des Doms Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Johannes Jacobi

Ein noch wenig bekanntes Exempel künstlerisch ehrgeizigen, an einen willkürlichen Aufführungsort gebundenen Spiels im Freien bieten die „Gandersheimer Domfestspiele“. Sie finden augenblicklich zum achtenmal statt. Bad Gandersheim, die kleine Kreisstadt am Westharz, besitzt kein Theater. Schauplatz seines Sommertheaters ist ein enger Altstadtbezirk. Schöne Fachwerkhäuser umstellen den Marktplatz, auf den vier Straßenzüge münden. Die Filiale der Braunschweigischen Staatsbank residiert in einem kostbaren „Bracken“, der im 15. Jahrhundert vom Vogt des Braunschweiger Herzogs errichtet wurde.

Das erste Hotel am Platze der (sich außerhalb der ehemaligen Mauern ausbreitenden) Sole-Badestadt stammt vom Ende des 16. Jahrhunderts. Freitreppe, Balustrade, Türen und Erker des Rathauses zeigen das Gesicht der Renaissance. Wo die Ratsherren tagen und als Rechtsträger über die „Domfestspiele“ beschließen, befand sich der noch erkennbare Chor einer ehemaligen Kirche. Ihr Turm ist nach Brand und Neubau dieses Stadtbezirks mit dem Rathaus zusammengewachsen.

Das Juwel dieser geschichtlich geprägten Architekturlandschaft ist noch älter: die Stiftskirche, der „Dom“, ein frühromanisches Gebäude, Baubeginn 856. Das imposante Westwerk der Kirche, das dem Theaterspiel als monumentale Kulisse dienen muß, stammt aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Die noch intakte, mehrfach ergänzte und erneuerte (heute evangelische) Kirche hatte ihre Glanzzeit, als die Sachsen- und Salierkönige deutsche Kaiser, waren.

Roswitha von Gandersheim, die gelehrte Nonne und Insassin des Gandersheimer Jungfrauenstifts, verkündete im 10. Jahrhundert die Taten Ottos des Großen. Sie ist in die Literaturgeschichte eingegangen als (lateinisch schreibende) erste deutsche Dichterin. Von ihren sechs allegorischen Dramen, die den Sieg der Tugend über das Laster verherrlichen, dürfte keines mehr Theaterfunken schlagen. Eine „Roswitha-GmbH“ beutet seit 1924 die Sole der „Roswitha-Quelle“ für Heilzwecke aus.

Für sein Sommertheater hat Bad Gandersheim also eine stimulierende Stadtkulisse zu bieten. So werden denn vor dem Westportal der Stiftskirche Brettergerüste für das Bühnenspiel aufgeschlagen. Ihnen gegenüber sitzen rund tausend Zuschauer auf harten Holzbänken, die durch Stahlrohrträger steil gestaffelt sind. Schauspieler und Zuschauer haben so nahen Kontakt miteinander, daß in diesem „Monumentaltheater“ sogar leise gesprochen werden kann. Die angrenzenden Gebäude des Marktplatzes leisten akustische Hilfe. Sie erlaubt, auch musikalische Werke aufzuführen.

Der Respekt vor dem Dom bestimmte in den vergangenen Jahren einen Teil des auf „Kulturtheater“ zielenden Spielplans: Hofmannsthals . „Jedermann“, von Goethe „Faust I und II“, auch „Egmont“. Shakespeares „Hamlet“, „Der Tod des Empedokles“ von Friedrich Hölderlin und Brechts „Leben des Galilei“ mögen gedanklich in solchem Rahmen unterzubringen gewesen sein.