Das erste Mal kamen sie nicht überraschend. Laut genug hatten sie ihr Vorhaben angekündigt; und so hatte der Professor Zeit gehabt, den Senat der Universität um Schutz zu bitten. Man hatte ihm völlige Sicherheit versprochen. Aber als sie kamen, um zwei Uhr in der Neujahrsnacht, war niemand da, ihn zu schützen. Sie versuchten, in seine Wohnung einzudringen. Als ihnen das nicht gelang, warfen sie ihm und dem Hauswirt die Fensterscheiben ein.

Eine Beschwerde beim Senat hatte keinen Erfolg. Zwar wurde eine Untersuchung eingeleitet, aber sie blieb ohne Ergebnis. Dabei wußte man sehr genau, daß es Studenten gewesen waren, Angehörige bestimmter Orden. Nur war die Situation eben die, daß jene Orden die Universitätsstadt geradezu beherrschten. Weder der Senat noch die Landesregierung wagten, gegen sie vorzugehen. Und man tat so, als könne man überhaupt nicht begreifen, wieso der Professor sich in die Ordensangelegenheit eingemischt hatte.

Ihm ging es gerade darum, daß die studentischen Geheimorganisationen, durch die es in jener Stadt so häufig zu Ausschreitungen und Krawallen kam, aufgelöst würden. Nicht durch Verbote. Vielmehr sollten sie sich selber auflösen, auf Grund eigener Einsicht. Einigen Ordensbrüdern, die er persönlich kannte, hatte er das Unwürdige ihres Treibens klargemacht. Mit dem Erfolg, daß eines Morgens Abgeordnete der drei bestehenden Verbindungen zu ihm kamen und erklärten, die Orden seien tatsächlich bereit, sich aufzulösen. Sie baten ihn, noch am selben Tage von allen Ordensbrüdern den Entsagungseid entgegenzunehmen, künftig keiner geheimen Verbindung mehr anzugehören.

Er aber glaubte sich für Abnahme eines solchen Eides nicht berechtigt und verwies die Ordensbrüder an den Prorektor. Da aber auch der nicht zu handeln wagte, sondern die Studenten an die Landesregierung weiterverwies, fing ein großer Teil der Ordensbrüder an, den Entschluß zu bereuen. Sie fielen schließlich ganz um und wandten sich jetzt desto heftiger gegen ihn.

Einige Wochen später, nachdem er die geheimen Verbindungen in einer Vorlesung angegriffen hatte, wurde seine Frau auf der Straße beschimpft; und zu Hause warf man ihm zum zweiten Male die Fenster ein.

Und dann, in den Osterferien, kam der häßlichste Angriff gegen ihn. Wieder war es nachts gegen zwei Uhr. Mit großen Steinen und unter wüstem Gefluche versuchten sie, das Hoftor zu zertrümmern. „Ich ging indes“, so hat er es beschrieben, „in das Nebengebäude, wo mein Hauswirt wohnte, aus dessen Fenstern man den Platz vor dem Hause übersehen kann, um bestimmt zu wissen, was vorginge, und auf jeden Fall bei der Hand zu sein.“

„Es waren ihrer drei. Sie gingen, nachdem sie vergeblich versucht hatten, mit den zerschlagenen Mauersteinen mein Hans zu erreichen, an den durch die Straße fließenden Bach und holten kleinere Steine. Sie kehrten zurück und warfen unter Schmähungen, mit denen ich diese für rechtliche Leute bestimmte Schrift nicht besudeln will, alle Fenster in meinem Hause ein, die sie erreichen konnten. Alles, was im Schimpfen groß ist, Matrosen, Fischweiber und so fort, reicht nicht an die Fertigkeit dieser Klasse unter den Musensöhnen, und dem unsaubern Strome der Lästerungen, der bei dergleichen Gelegenheiten aus ihrem Munde geht, ist nichts zu vergleichen.