Inhalt Seite 1 — Zylinder grau - Haare lang Seite 2 Auf einer Seite lesen

In Ascot, wo die englische Saison der großen Rennen begonnen hat, wurden, stärker noch als die Königin, stärker noch als die Fürstin von Monaco, einige junge Damen beachtet, die im Mini-Rock erschienen waren. Man sah ihre Knie und noch ein bißchen mehr. Fernerhin fiel auf, daß etliche Modekünstler tapfere Klientinnen nach der Art der Op-Art, bekleidet hatten. Denn Zickzack-Streifen auf Röcken und Überröcken ließen an die Anwesenheit von Zebras denken, während es sich doch um Pferderennen handelte.

Doch selbst dieser Anblick schien noch erträglich gegenüber dem Bilde, das junge Herren boten: Sie trugen das traditionelle Festgewand: Cutaway, enge Hosen, eingerollten Schirm. Auch der graue Zylinder fehlte nicht. Aber unter dessen Rande quollen lange Beatle-Haare hervor. Und eben dies ist von den Chronisten der eleganten Welt hervorgehoben worden – in Tönen der Verwunderung, des Argwohns, des Tadels, ja der Entrüstung.

Was mag es bloß für Gründe haben, daß ein übermäßig wuchernder Schopf auf männlichem Haupt so viel Ärger erregt, während manche bereit sind, den Trägerinnen des Mini-Rocks mildernde Umstände zuzubilligen, vorausgesetzt, daß ihre Schenkel, Knie, Beine wohlgeformt sind? Der Hinweis prophetischer Modebetrachten, daß die Tage des ultrakurzen Kleides bald gezählt sein werden, während kein Ende der überlangen Haartracht abzusehen sei, reicht wohl zur Erklärung nicht aus. Außerdem herrscht schreckliche Ungewißheit darüber, bei welcher Länge männliches Kopfhaar anfängt, anstößig zu werden.

In Frankreich lebt „Antoine“, ein Schlagersänger, der unter der Jugend große Anhängerschaft besitzt. Weil er gut singt? Dies wohl nicht. Trüge er kein Mikrophon auf der Brust, so wäre er kaum hörbar. Originell an ihm ist jedoch dies: Er ist ganz zugewachsen. Der Nacken, die Stirn, die Wangen – alles Haar.

Wäre sein großer Mund nicht, man wüßte kaum, was hinten, was vorne an seinem Kopfe ist. Und nun ist die folgende Geschichte beachtenswert:

Junge Leute luden Antoine nach Schweden ein, damit er auch hier seine Chansons und Protest-Lieder vortrüge. Aber unverrichteter Dinge mußte er heimkehren. Er meldete, die schwedische Behörde hätte ihm verboten, die Grenze zu passieren. Zu langes Haar! Jetzt nahm er eine Einladung englischer Verbündeter an. In England, der Beatle-Insel, wo die „Pilzköpfe“ sogar bei Hofe empfangen wurden, könne wohl nichts passieren.

Aber siehe: Antoines Niederlage an Schwedens Grenzen folgte das Desaster an Englands Küsten. Mögen die Engländer vor männlichen Mähnen nicht leicht. erschrecken, wie das Beispiel von Ascot lehrt, der Anblick eines ganzen zugewachsenen Antoine, dessen Äußeres an die bildnerischen Nachkonstruktionen der Höhlenmenschen erinnert, war zuviel für sie, sie schickten ihn zurück. Und was Frankreich betrifft: Dort kommt es immer häufiger vor, daß Lehrer ihren Schülern den Zutritt zur Klasse verweigern, weil ihre Haartracht die knapp noch geduldete Beatle-Linie überschreitet und sich dem Antoine-Gestrüpp nähert. Warum, so fragen wir uns, warum?