Inhalt Seite 1 — Breker im Bade Seite 2 Auf einer Seite lesen

U. S., Düsseldorf

Die „schönste Badeanlage Europas“ nannte Architekt Professor Friedrich Florian Grünberger das neue Düsseldorfer Hallenschwimmbad. Der Oberbürgermeister war etwas bescheidener; er stellte der Öffentlichkeit das Haus als „das jüngste und schönste Kind der Stadt“ vor. Es ist freilich auch ein Kind, das seinen Vätern noch manchen Kummer machen wird, Kummer um die „Kunst im Bad“.

Das erste Stirnrunzeln war noch schnell verflogen. Zwei Prozent der Gesamtkosten eines Bauwerks können der Kunst zugestanden werden. Bei einem Betrag von nahezu 24 Millionen Mark, so wurde bekannt, seien jene zwei Prozent mit 425 332 Mark nicht einmal erreicht worden. Nur einen Formfehler habe man dem Bauherrn vorzuwerfen: Bei Aufträgen, die die Grenze von 50 000 Mark für ein Kunstwerk überschreiten, muß der Rat der Stadt – in diesem Fall der Stadt werke-Ausschuß – befragt werden. Das sei bei einem der sieben Künstler erforderlich gewesen, aber unterblieben.

Einfach war es auch, die Kunstwerke zu verteidigen. Architekt Grünberger operierte erfolgreich mit der Psychologie: Man betrete das Bad als ausgezogener Mensch, dieser empfinde anders als ein angezogener. Er sei der Entspannung näher und also aufgeschlossener für Fremdes, Ungewohntes – kurz für Abstraktes. Für die Bronzeplastik „Daphne“ von Max Kratz, eine „Wand in Form eines Steinschnittes“ von E. Kuhn, zwei Glasmosaiken von Peter Brüning, ein Glassaahlbetonfenster von K. Kaufmann, ein Wandmosaik mit Stahlintarsien von Friedrich Werthmann, eine Rohrkomposition von Norbert Kricke. Auch für die vier Bronzebüsten von Arno Breker?

Bei diesem Namen gab es immerhin einige Badegäste, die sich wunderten. Sie dachten an den Mann, der vom „Aufbruch der Kämpfer“ bis zum „Aufbruch der Heimat“ ungefähr alles gemeißelt hat, was zum „Epos nordischer Haltung“ gehörte – damals, als er zu den Star-Bildhauern des Tausendjährigen Reiches zählte. Wer mochte den sechs Künstlern, die für die Mitwirkung im Düsseldorfer Zentralbad verpflichtet wurden, diesen siebenten hinzugestellt haben? „Es gibt unter den für den Auftrag Verantwortlichen einige durchaus honorige Herren, die der Ansicht sind, daß Arno Breker in der Kunstgeschichte einen bedeutenden Platz einnehmen. wird, daß er ein Künstler von Weltrang ist und somit ein Mann, an dem man einfach nicht vorbeikommt.“ Das war die präziseste amtliche Antwort.

Indessen, ganz abgesehen davon, daß Sachverständige die Aufgabe, die Grenz zwischen Kunst und Kunstgewerbe zu ziehen und die entsprechende Einordnung Brekers zu treffen, längst gelöst haben, fragte man sich: Warum hat man nicht, wie den anderen sechs Künstlern, einen an den Ort gebundenen Auftrag erteilt? Die vier. Bronzeköpfe sind früher entstanden. Wollten die städtischen Kunstsachverständigen ihm mit dem Ankauf also einen Gefallen tun? Vor allem aber: Wenn Arno Breker wirklich ein Künstler von epochaler Bedeutung ist, warum wurde dann seinen Arbeiten nicht ein ihnen gemäßer Platz gegeben?

Brekers Büsten stehen im Warteraum zu den Wannenbädern, die der körperlichen Reinigung dienen. Architekt Grünberger meinte, daß man für diesen Raum absichtlich etwas Gegenständliches gewählt habe und daß das ruhige Bild dieser Köpfe der Grund für die Wahl der älteren Brekerschen Werke gewesen sei. Heißt das, daß in der ganzen Bundesrepublik unter den zeitgenössischen Bildhauern nicht ein einziger zu finden war, der gegenständlich arbeitet? Kenner der örtlichen Kunstverhältnisse behaupten, daß es allein in Düsseldorf mehrere gibt; sie gehören jenen Jahrgängen an, die in der Zeit, da Breker schwertschwingende Krieger in Stein meißelte, Soldaten waren.