M.E.H., Köln

Alle Feiglinge bitte einen Schritt zurück und dann auf leisen Socken verschwinden! Wer aber dann noch bleibt, der ist unser Mann, ist die kernige Frau unserer Gesinnung. Er nehme seine Handschrift und trage sich unten ein. Wir entbieten ihm Willkomm und katholischen Pressegruß.“

Diese in der Diktion an die Parolen des Winterhilfswerks im Dritten Reich erinnernde Aufforderung findet sich auf einem Flugblatt (mit anhängender Zahlkarte), das seit einiger Zeit von dem im Herbst 1965 in Köln gegründeten Katholischen Pressebund e. V. an katholische Haushalte und Redaktionen ergeht. Diese Aktion stellt den jüngsten Versuch dar, der nicht mehr zu übersehenden Misere im katholischen Blätterwald zu begegnen.

Initiatoren des Katholischen Pressebundes sind Pfarrer Monsignore Dr. Anton Funke, Direktorin Elisabeth Becker, Buchdruckereileiter Karl J. Luthe, der CDU-Landtagsabgeordnete Gottfried Pieck und Oberstudiendirektor Dr. Karl Zeck. Motor dieser Bewegung ist jener Monsignore Funke, der jahrelang als geistlicher Beirat des katholischen Boulevardblattes „Neue Bildpost tätig war. Dieses in rund 300 000 Auflage wöchentlich erscheinende Blatt vergriff sich in den letzten Jahren so häufig im politischen Ton, daß zwei Bischöfe sich entschlossen, den Verkauf in ihren Kirchen zu verbieten. So nimmt es nicht wunder, daß die Werbeaufrufe des Pressebundes etwas vom Geist der „Neuen Bildpost“ haben. Da liest man: „Über die Schlammflut – man denke an die Illustrierten und was hinter ihnen steht! – haben sich Männer und Frauen von Urteil längst warnend geäußert. Vom Bischof bis zum liberalen Hochschullehrer. Um die Jahresmitte wandten sich 400 Ärzte, darunter 100 Gynäkologen und 42 Hochschullehrer, an den Gesundheitsminister und wiesen nach, daß Deutschland – gemessen an seinen Abtreibungen – auf dem besten Weg ist, sich selbst auszurotten. Erneuerung ist bitter nötig. Im Osten steht der Antichrist Materialismus geschlossen bereit, die noch freien Völker niederzuwalzen. Wehe, wenn sich diese Völker – unser Volk vor allem – nicht auf ihre letzte tiefste Kraft besinnen, die von Gott kommt!“

Aus dieser vor Halbwahrheiten strotzenden pessimistischen Weltschau ziehen die Initiatoren des Katholischen Pressebundes den Schluß: „Wir tun uns zusammen. Wir beginnen mit der Presse. Das darf indes keine halbe Arbeit sein. Vor der Nazi-Zeit hatten wir 350 katholische Tageszeitungen, und heute? An den zehn Fingern kann man sie bequem herzählen. Noch schlimmer: Noch in diesen Wochen ist eine von ihnen – das Deutsche Volksblatt in Stuttgart – sang- und klanglos eingegangen.“

Geradezu naiv klingt die Moral, die daraus abgeleitet wird: „Wir müssen gegen den Strom schwimmen. Wer mit uns geht, dem versprechen wir nicht Rosen, sondern Dornen und blutige Füße. Nicht Beifall, sondern böse Kritik, vom mitleidigen Lächeln bis zur öffentlichen Verhöhnung. Wer jetzt noch, nicht bange ist, der gehört zu uns. Der trete bei.“

Inzwischen ist über tausend Katholiken vor der, Diktion dieses Aufrufs nicht bange geworden. Sie haben sich einschreiben lassen und „beträchtliche Summen“ überwiesen. In einigen Jahren, so hofft der Pressebund, wird ein Teil der Summe bereitliegen, die zur Gründung einer katholischen Tageszeitung notwendig ist.