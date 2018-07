Inhalt Seite 1 — Glühende Resignation Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wie sehr der Begriff "Bewältigung der Vergangenheit" ein Ergebnis deutscher Liebe zum Unmöglichen ist, merkt man bei der Lektüre der ersten beiden Bände einer Trilogie, die ihrer Autorin in Spanien literarische Preise und im Ausland literarischen Ruhm eingebracht haben –

Ana Maria Matute: "Erste Erinnerung", aus dem Spanischen von Doris Deinhard; Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart; 249 Seiten, 16,80 DM

Ana Maria Matute: "Nachts weinen die Soldaten", aus dem Spanischen von Doris Deinhard; Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart; 225 Seiten, 16,80 DM.

Der Schauplatz: Spanien. Die Zeit: der Bürgerkrieg. Doch nichts von Rechtfertigung, nichts von dem Bedürfnis, in einem einzigen Buch alles über alle Probleme dieser Zeit zu sagen. Es wird nur mit instinktiver Ökonomie dargestellt, was die Darstellung dichterisch rechtfertigt: die Wirkung dieser Zeit auf die Menschen, die wie jede Generation mit und trotz der Fehler, Dummheiten, Verrücktheiten, Verbrechen, Vorurteile und Tugenden der Älteren leben müssen oder an ihnen zerbrechen.

Ein Entwicklungsroman also, dessen erster Band die trügerische Unschuld der Kindheit skizziert, die Kulissen, vor denen alles beginnt, die Widerspiegelungen der erwachsenen Gefühle und Leidenschaften, an denen sich die "erste Erinnerung" der Kinder ein für allemal formt. In diesem Band, der auf einer Insel spielt, ist ein kleines Mädchen die Heldin, das zwischen zänkischen, egoistischen, schrulligen Frauen aufwächst und darunter leidet, immer vorgeworfen zu bekommen, daß sein Vater auf der falschen Seite steht. Aus Trotz und Einsamkeit schließt es sich dem Jungen an, dessen Familie für die ganze Insel die falsche Seite verkörpert. Doch die Spannungen der Erwachsenenwelt sprengen diese noch wie ein Stück Natur hingenommene Einheit, Mord – am Vater des Jungen – zerstört das Idyll, und das Mädchen verrät ahnungslos den Freund, der in eine Jugendstrafanstalt kommt. Das Paradies versinkt, der erste Schmerz über Verlust und Schuld schafft die Erinnerung.

Im zweiten Band ist der Junge Mittelpunkt. Er, der Ausgestoßene, entpuppt sich als natürlicher Sohn des reichen und mächtigen Inselbarons, wird von diesem anerkannt und könnte in die Rolle des Nachfolgers eintreten, sicher und gesichert bis an sein Lebensende. Doch er verwirft diese Lösung und bekennt sich mit der ganzen kompromißlosen Leidenschaft der Jugend zu der Partei des Pflegevaters. Er zieht also in den Bürgerkrieg, gerät in den Bannkreis eines anderen jungen Partisanen, dessen Mut und Idealismus beispielhaft für ihn werden. Doch zum Schluß ist ihm auch diese Möglichkeit fragwürdig geworden, und er läßt sich mit der Geliebten des anderen töten, er wirft sich in den schon ersterbenden Feuerwechsel eines Straßenkampfes, weil ihm das Leben keine Absolutheit gönnt.

Diese in der spanischen Tradition und im spanischen Lebensgefühl wurzelnde fast erotische Todesliebe und eine glühende Resignation sind die Grundgefühle dieser ersten beiden Bände, sind grandiose, farbenstarrende, mit einem hochsensiblen Sprachgefühl behandelte Variationen des Themas der Vergeblichkeit. Mit beiden Möglichkeiten des Lebens wird gespielt, sie werden in vielen Repräsentanten dargestellt, geprüft und gegeneinander gestellt: bürgerliche Fülle, Verderbtheit, Plattheit, Macht, luxuriöse Verfeinerung und absichtliche Blindheit einerseits; und revolutionäre Kargheit, Entschlossenheit, Ohnmacht, Reinheit und Grausamkeit andererseits. Beide Lebensformen werden verworfen.