Vorläufiger Sieger des Machtkampfes in China ist der 59jährige Verteidigungsminister Lin Piao. Zwar sind die Ereignisse, die sich während des Juni in Peking abgezeichnet haben, noch immer nicht in ihren Einzelheiten genau rekonstruierbar – sicher aber scheint, daß aus diesen Auseinandersetzungen der Verteidigungsminister als Chinas neuer „Chef-Ideologe“ hervorgegangen ist.