Von Hans Schwab-Felisch

Die erste Vision eines totalitären Staatswesens im industriellen Zeitalter stammt weder von Huxley noch von Orwell, sondern von dem Russen Jewgenij Samjatin. In seinem 1920 geschriebenen Roman „Wir“ (deutsch 1958 bei Kiepenheuer & Witsch) tragen die Bewohner des „einzigen Staates“ Nummernbezeichnungen statt der Namen, sie werden in ihren gläsernen Häusern von „Beschützern“ überwacht und von dem „Wohltäter“ regiert. Dieser völlig durchrationalisierte Staat schickt sich an, mit Hilfe des ersten Raketenflugzeuges „Integral“ jene „unbekannten Wesen unter das segensreiche Joch der Vernunft zu beugen“, die auf anderen Planeten leben, „vielleicht noch in dem unzivilisierten Zustand der Freiheit“.

Bezeichnenderweise haben die Menschen in diesem exakt funktionierenden Gesellschaftssystem das Träumen verlernt. Als der Erzähler, der Erbauer des Raketenflugzeuges, sich dennoch dabei ertappt, empfindet er das nicht nur als einen Rückfall in überwundene Zeiten. Er fühlt sich überdies krank. Der Traum wird – in dieser Utopie – nicht allein als ein Virus jener scheinbar ausgerotteten, doch ansteckenden und „unheilbaren Krankheit“ empfunden, die wir Seele nennen. Er ist auch, wie sich herausstellt, in seinen Konsequenzen ein tödlicher Störungsfaktor für den totalen Staat. Aus dem „Stäubchen“, das das Gehirn befallen hat, einen bis dahin „chronometrisch regulierten, blitzenden Mechanismus“, wird eine Lawine werden, eine Revolution.

Was Samjatin logisch zu Ende dachte: die Abwesenheit jeglichen Träumens als ein Ausdruck des höchsten irdischen Glücks, kann nur im Denksystem der utopischen Linken beheimatet sein, nicht etwa in dem des Nationalsozialismus, sofern es überhaupt ausgebildet war. Im Gegensatz zu allen Utopien der Linken vertrat er das Prinzip eines vitalistischen (und brutalen) Heroismus. Die Kategorie des – in der Gesellschaft aufgehenden – individuellen Glücks war ihm daher ebenso fremd wie deren Perversion. Orwells „Großer Bruder“ ist ein gefallener Engel aus dem heiligen Reiche der Vernunft. Der Nationalsozialismus erschien zwar als ein Vollstrecker von dessen terroristischem Gegenbild. In Wahrheit aber war er nichts als der nihilistische Widersacher von dessen Idee.

Das „Dritte Reich“ hat dennoch als ein System des Totalitären praktiziert, was dem „Großen Bruder“ in der Vision Orwells aufgetragen war. Der Staat selbst in dieser Gestalt war es, der, nicht ohne es zu wünschen, wohl aber, ohne es intellektuell zu begreifen, die Funktion des „Großen Bruders“ übernommen hatte. Und zwar in einem weitaus tiefer greifenden Sinne, als wir es bisher ahnen mochten. Das Regime griff ein in den Traum der Menschen. Charlotte Beradt hat hierfür überraschende und ergreifende Belege gesammelt. Sie hat sie jetzt in einem Buch vorgelegt –

Charlotte Beradt: „Das Dritte Reich des Traums“; Nymphenburger Verlagshandlung, München; 151 S., 14,80 DM.

Die Verfasserin lebte bis 1939 in Deutschland. Bis zu ihrer Emigration nach Amerika sammelte sie alle ihr erreichbaren Träume, die von Konflikten ausgelöst wurden, „in die der öffentliche Raum mit seiner durch halbe Kenntnisse und halbe Ahnungen, Fakten und Gerüchte und Vermutungen gestauten Erregung die Menschen getrieben hatte. Nicht also wurden Störungen aufgezeichnet, die in der Person lagen, sondern nur solche, die von der Umwelt hervorgerufen wurden. Charlotte Beradt nennt sie zu Recht „Bewußtseinsträume“: „Ihr Hintergrund ist nicht nur nicht unsichtbar, er ist weithin sichtbar.“ Sie lassen sich auch leicht dechiffrieren. Meist bedarf es nicht einmal einer Erklärung der aktuellen Situation, deretwegen sie geträumt wurden, um sie auch dem Laien verständlich werden zu lassen.