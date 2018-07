Inhalt Seite 1 — Segeln – mehr als Streit um Punkte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Jollen und Jachten kreuzten über die dreieckigen Bahnen. Eine Armada von Segelbooten stampfte durch die kabbelige See der Kieler Außenförde. Signalrot leuchtete aus dem Dunst am Horizont der Rumpf von Kiel-Feuerschiff. Unter Rauchfahnen zogen Dampfer in Richtung Holtenauer Schleuse, zum Eingang des Nordostseekanals.

„Seefahrt“ – wie ausgewogen, gediegen und sogar ein wenig gemütlich das Wort klingt. Man sollte es durch „See-Arbeit“ ersetzen. Man fährt nicht mehr zu See, man arbeitet zur See. Die Romantik wird von den Ozeanen hinweg- und aus den Häfen hinausrationalisiert... Das sind Gedanken, die gar nicht so abwegig sind, wenn man in der Höhe der Kieler Fahrwassertonne C etwa auf der Brücke eines Minensuchbootes steht und eines der schönsten Breitwandbilder sieht, das der Sport überhaupt zu bieten hat: Regatten von Hunderten von Segelbooten.

Es ist kein Zufall, daß Segeln zum Sport wurde, als immer mehr Arbeiter unter Segeln arbeitslos wurden, als die Kauffahrtei-Segelschiffe von den Meeren verschwanden und die Fischkutter Dieselmotoren erhielten. Der Sport ist der jüngere, gepflegte, ein wenig verhätschelte Bruder der Arbeit. Die Ski wurden Sportgerät, als man die Schneebretter nicht mehr für die Jagd in der Winterödnis benötigte. Eine der exklusivsten Sportarten, das Fahren mit Pferd und Wagen, wurde richtig zum Sport, als der Kutscher vom Bock hinter das Taxilenkrad wechselte. Die Pirsch ist längst kein „struggle for life“ mehr; und kein Angler geht fischen, weil daheim die Speisekammer leer ist. Genug der Beispiele. ...

Der Sport kann das Erbe der Arbeit antreten, weil er im Grunde nicht Zweckmäßigkeitsgesetzen unterworfen ist. Freilich, wenn er dann solchen Gesetzen doch folgen muß, in technischen Details, im Hochleistungssport um Zentimeter und Zehntelsekunden – dann nimmt er durchaus wieder Arbeitscharakter an. Vielleicht ist da schon die Götterdämmerung des modernen Sports gekommen. Was das Segeln angeht, so ist es trotz aller Erbitterung, mit der mittlerweile auf den Regattabahnen gekämpft wird, und trotz aller Perfektion, die den Sport zur Arbeit ausarten läßt, immer noch die „romantischste“ aller Sportarten. Und immer noch gilt für sie jene Definition des Sports, die einmal Joseph Conrad in seine Essays vom „Spiegel der See“ einschmuggelte.

„Wenn sie Segel setzen“, hat er über die Rennjachten seiner Zeit geschrieben, „denkt man an Vögel, die ihre Flügel heben; die Leichtigkeit ihrer Wendungen entzückt den Betrachter. Es sind Seevögel; ihr Schwimmen ist wie Fliegen. Es sieht wie eine lebendige Bewegung und gar nicht nach der Bedienung menschenerdachter Geräte aus ... Bei manchen Manövern könnte man vor reinem Vergnügen laut herauslachen.“ Joseph Conrad kannte die andere, die Arbeitsseite der Seefahrt. Vielleicht darum fand er so klar dieses Kriterium des Sports: Reines Vergnügen.

Poul Elvström, den seine dänischen Landsleute „Goldström“ nennen, weil er dreimal bei olympischen Segelwettfahrten eine Goldmedaille gewann, erinnerte an dieses Kriterium, das in der Rangelei um Pokale zuweilen vergessen wird, als er nach einigen Streitereien um Wettfahrtparagraphen in dieser Kieler Woche sagte: „Ich meine, Segeln muß Spaß bleiben.“ Und ein alter Jachtsegler meinte beim Raumgeschrei an der Wendetonne einer Jollenbahn: „Eigentlich geht’s hier zu laut zu.“ Vielleicht urteilte er ungerecht angesichts der Duelle, die da von den Twens in den leichten Booten ausgetragen wurden. Aber er urteilte nicht falsch, wenn man an den Sport auf hoher See denkt.

Die See macht schweigsam. Man kann die See nicht anschreien, sich nicht in Worten mit ihr streiten. Und auch darin liegt eine Besonderheit des Segelns, die es allenfalls mit dem Bergsteigen gemeinsam hat (Hochseesegeln und Alpinistik sind hier enge Verwandte): Die See stellt kein Bein, versetzt keine Tief schlage, spielt nicht foul. Unfair kann nur der menschliche Rivale sein, nicht die Natur. Und auch darin liegt’s, daß die See schweigsam macht: Schweigen ist ein Zeichen von Wachsamkeit. Man beobachte Segler, wenn sie nach den Wintermonaten zum ersten Male wieder ins Boot steigen – selbst wenn sie durch eine Alsterflaute schleichen, werden sie angespannt, irgendwie sprungbereit wirken, als könne um die nächste Landecke ein Taifun dahergestürmt kommen. Genau das unterscheidet den erfahrenen Segler von der naßforschen Laienhaftigkeit jener Badegäste, die bei Windstärke 5 in einer Jolle über die Ostsee gondeln wollen.