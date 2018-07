Die Bilder in der Radiozeitung stimmten nicht

freundlich, Ivan Klimas Stück Ein Schloß schien, mitsamt seinem Helden Josef Kan, aus Prager Papierschnitzeln zusammengebastelt zu sein. Kuchelböhmisch, Mauscheljiddisch, Pawlatschen und Durchhäuser, k.u.k.-Türhüter, winklige Amtsgänge, rudolphinische Alpträume: das Rezept ist bekannt und wird immer noch gerne verwandt.

Aber die Befürchtungen bestätigten sich nicht; statt einer Etüde in der Nachfolge Kafkas sah man ein politisches Parabelstück, ein listiges, mit allem Raffinement der Sklavensprache geschriebenes Drama, das vor dem Hintergrund des berühmten Modells eine Reihe von Figuren tanzen ließ, in denen der Betrachter mit einiger Verwunderung wohlbekannte Gestalten entdeckte – Erlanger, Klemm und Konsorten waren verdiente Parteigenossen geworden; auf Schloß Wossek lebten die Gralshüter des Stalinismus, Turnlehrer, Philosoph und Biologe friedlich vereint, Fenstergucker, Umstürzler und Lichtanmacher im lukullischen Mahl und bei gesellschaftskritischem Gespräch – Faulpelze allesamt, Schmarotzer und dummdreiste Heuchler, deren einziges Bestreben es war, Eindringlinge vom Schlage jenes Landvermesser-Erben Josef K., Hochzeitsmarsch-Pfeifer und Spitzschuh-Träger, Regenschirm-Benutzer und Flanierer kurzweg aus dem Wege zu räumen.

Wer ans Schloß rührt, rührt ans Symbol, wer zu behaupten wagt, die Götter seien faul, verschlagen und böse, wer sie, die fern der Zeit (gibt es jetzt neue Straßenbahnen?) ihr Schlaraffenland-Dasein ideologisch verklären, als nutzlos bezeichnet, wer sich nicht kaufen läßt und auf den Ruhm verzichtet, als Auserwählter unter Auserwählten zu leben, hat zu verschwinden, in Armut und Elend kläglich zu enden und sich von einer Turnlehrerkordel erwürgen zu lassen – und dies im Angesicht von fünf verdienten Führern des Volks, und dies vor den Augen einer Frau, die, da sie die Wahrheit durchschaut, ausbrechen möchte, aber doch nicht ausbrechen kann. Ein gewagter, ein politisch kühner und künstlerisch gelungener Versuch: die Söhne der Schloßherrn, das ist Klimas Maxime, bewahren das Erbe der Väter, Instanz ist jetzt, aus korrupten elder statesmen gebildet, ein makabres Zentralkomitee, Unbotmäßige haben weiterhin keine Chance, das Volk wird betrogen, die Parteihure, Frieda rediviva, ist machtlos, die Polizei, die Lage durchschauend, drückt die Augen zu, hütet sich, an der geheiligten Institution durch Vorwitz zu rütteln, und gibt sich eher befremdet, wenn der Mordschrei des Landvermesser-Sohnes ertönt. Man sieht, es hat sich wenig geändert, auch Stalinisten haben kafkanische Bräuche, Schloßbeamte sterben nicht aus.

Das Stück, das indirekt, andeutend, hintergründig gehalten ist, rückt mit Hilfe einer konsequent gehandhabten Symbolik Franz Kafkas Schloß, Inventar, Gewohnheit, Personal, in unsere Zeit. Die (auch bei Klima nur erahnbare) Instanz hat gewechselt, aber die Spielregeln sind die gleichen geblieben, es ist noch immer unmöglich, im Schloß zu wohnen und der gleiche zu bleiben, der man einmal war, das Götterleben will erkauft sein, man muß mitspielen und hat darauf zu achten, daß kein Außenstehender, kein Spitzschuh, in den Zirkel der Gesalbten dringt.

Das Schauspiel, dies gibt zu denken, wurde 1964 in Prag uraufgeführt. Es erhielt, wie man berichtet, reichen Applaus – und das zu Recht, denn Klimas Schauspiel ist kein grober Traktat, sondern eine zarte zeitgemäße Variation des Kafka-Modells und gewiß keine reaktionäre Etüde. Mag der Ring der Weisen, die heiligheilige Zentrale auf dem tschechischen Olymp auch entlarvt werden – Josef Kan ist alles andere als ein Konterrevolutionär. Spitzschuh zeigt Ehrfurcht, solange er glaubt, daß Ehrfurcht am Platz ist. Er gehört durchaus dazu. Sein Verhängnis ist nur, daß er die Wahrheit stärker liebt als das Symbol. Momos