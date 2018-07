Hermann Giesecke: Didaktik der politischen Bildung. Juventa Verlag, München, 192 Seiten, 9,80 DM

Wer im Bereich der außerschulischen Bildungsarbeit Sport unterrichten will, braucht dafür eine bestimmte didaktische und methodische Ausbildung. Für die politische Bildung gilt dieser Anspruch nicht. Hier scheint man mit dem guten Willen, an den Festen unserer Demokratie mitbauen zu wollen, auszukommen. Der Autor fragt ernsthaft, ob die gegenwärtige Praxis der politischen Bildung nicht eher dazu beiträgt, die gesellschaftlich-politischen Verhältnisse zu verschleiern, anstatt urteilsfähige Staatsbürger zu erziehen, die sich am politischen Geschehen beteiligen. Will unsere Gesellschaft kritisch aufgeklärte Staatsbürger oder treue Landeskinder?

Nirgends wird von unseren Jugendlichen gefordert, sich kritisch gegenüber ihrer Umwelt zu verhalten; nirgendwo wird ein solches Verhalten gar honoriert: „Die Erfahrung, daß man ohne allzuviel zu fragen, weiterkommt und leichter durchs Leben geht – eine Erfahrung, die der Jugendliche in all seinen Lebensbereichen jeden Tag aufs neue machen kann – muß letzten Endes stärker bleiben als der Appell, der Wirklichkeit immer die bessere Möglichkeit entgegenzudenken.“

Wenn es ein Recht auf politische Beteiligung gibt, dann verstößt die Gesellschaft, die eine für die Wahrnehmung dieses Rechtes unerläßliche Erziehung und Unterrichtung verweigert, gegen die Verfassung. Die Gesellschaft, die den kritischen Staatsbürger nicht will, entdemokratisiert sich mutwillig.

Da politische Bildung auch allgemeine Praxis der Gesellschaft ist, sind die politischen Aktualitäten, die diese Gesellschaft ernsthaft beunruhigen, auch die entscheidenden Stoffe für den politischen Unterricht. Hält man die Stoffe für beliebig austauschbar und wird die Aktualität einer Situation nur als Einstieg benutzt, so wird ein solcher Unterricht zur Entpolitisierung beitragen. Der Autor meint, Stoffauswahl könne nur dann überzeugen, wenn man mit politischen Kategorien politische Analysen vornähme. Nach wie vor jedoch scheint die Pädagogik am Phänomen Politik zu scheitern.

Auf dem Hintergrund einer Kritik an der deutschen Bildungsideologie versucht der Autor die bisherigen Ansätze zu einer didaktischen Theorie der Politik weiterzuentwickeln. Dabei erscheint seine Annahme einleuchtend, daß politische Beteiligung mindestens auf vier verschiedenen Ebenen gelernt werden müsse, nämlich „auf der Ebene des Bildungswissens, des Orientierungswissens, der politischen Verhaltensweisen und des Aktionswissens“.

Als Grundkategorien einer politischen Analyse nennt Giesecke: Konflikt, Konkretheit, Macht, Recht, Interesse, Mitbestimmung, Solidarität, Ideologie, Geschichtlichkeit, Menschenwürde. Diese Kategorien, die kein systematisches, sondern ein operatives Denkmodell bilden, müßten folgenden Ansprüchen genügen: