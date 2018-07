Als er fast dreißig Jahre alt war, dachte er zum erstenmal ernsthaft ans Heiraten. Bei seinen Überlegungen ging es ihm nicht so sehr um die Frage, ob er das junge Mädchen, das er kennengelernt hatte und das – eine Schülerin Chopins – so hervorragend Klavier spielte, auch wirklich liebe, sondern um das Problem der Zeiteinteilung. Er fragte sich, ob eine Frau und Kinder ihm für seine Arbeit genügend Zeit und Kraft lassen würden:

„Kinder (wenn es Gott gefällt), dauernde Gefährten (Freunde im hohen Alter), die sich für uns interessieren und die wir lieben und mit welchen wir spielen; sicherlich besser als ein Hund. Ein Heim und jemand, der das Haus besorgt. Das Anziehende von Musik und weiblichem Geplauder. Diese Dinge sind gut für die Gesundheit. – Auf der anderen Seite: schrecklicher Zeitverlust und, wenn viele Kinder, gezwungen zu sein, sein Brot zu verdienen.

Falls ich morgen heiraten sollte: Welche Mühe und Kosten, ein Haus zu erwerben und zu möblieren. Wie wäre es möglich, meiner Arbeit nachzugehen, wenn ich gezwungen wäre, täglich mit meiner Frau spazierenzugehen? Ich würde die französische Sprache nicht erlernen, den Kontinent nicht sehen, Amerika nicht besuchen und nie in einem Ballon aufsteigen können... Vorzüge: Frei zu sein, um zu reisen, Gespräche mit klugen Männern in den Klubs; aber es ist schlecht für die Gesundheit, so viel zu arbeiten. Was nützt es zu arbeiten ohne die Sympathie naher und lieber Freunde? Wer sind die nahen und lieben Freunde außer den Verwandten? Mein Gott, es ist unerträglich, daran zu denken, sein ganzes Leben als Arbeitsbiene zu verbringen, nur Arbeit und nichts danach...“

Er war nicht etwa arbeitsscheu. Im Gegenteil. Er hat sehr viel und sehr angestrengt und dabei gern gearbeitet. Als er sich nunmehr entschloß zu heiraten, weil ihm die Vorzüge eines Familienlebens schließlich doch zu überwiegen schienen, da hatte er nicht nur ein volles theologisches Studium hinter sich, sondern dazu eine fast fünfjährige Forschungsreise, über deren Ergebnisse er bereits eine bedeutende Arbeit veröffentlicht hatte. Nicht in der Theologie, sondern in den Naturwissenschaften, für die er sich so leidenschaftlich interessierte, machte er sich einen Namen. Und weil ihm sein Forschungsgebiet unendlich schien und er voller revolutionärer Ideen steckte, wollte er die Zeit möglichst gut nutzen. Er wußte, daß ihm das nur mit Hilfe eines streng eingehaltenen Tagesablaufs möglich sein würde – zumal noch etwas Entscheidendes hinzukam: nämlich daß er so leicht ermüdete und daß selbst kleinste Unregelmäßigkeiten im täglichen Ablauf von ihm als Belastungen empfunden wurden und bei ihm zu völliger Erschöpfung führen konnten.

Er und seine Frau kamen überein, auf ein geselliges Leben zu verzichten. Auch auf Reisen. Und um wirklich Ruhe zu haben, gaben sie ihre Stadtwohnung auf und erwarben in einem kleinen Dorf nicht allzu weit von der Stadt ein Haus mit einem Garten. Vierzig Jahre lebte er dort, und in dieser langen Zeit hat er sein Haus nur selten verlassen. Hier entstanden seine Werke, die das gesamte Denken der Menschen radikal änderten.

Aber auch noch in der Abgeschiedenheit seines Hauses bedeutete ihm jede Unregelmäßigkeit im gewohnten Rhythmus mit dem täglich zweimal stattfindenden Gang auf einem extra für ihn angelegten Spazierweg Anstrengung bis zur Erschöpfung. Die kleinste Aufregung ließ wieder seine Krankheit zum Ausbruch kommen, die sich aus einer Reihe von Krankheitserscheinungen zusammensetzte: Kopfschmerzen, Schwächeanfälle, Magenbeschwerden und häufigem Erbrechen.

Über sein Leiden ist viel gerätselt worden. Vermutlich war es neurotischer Art. Daß er schließlich trotzdem so unendlich viel an Arbeit bewältigte, ist zu einem großen Teil seiner Frau zu danken. Immer ist sie mit liebevoller Fürsorge ganz auf ihn eingegangen; die Ehe, aus der zehn Kinder hervorgingen, war sehr glücklich. Das vor allem ermöglichte es ihm, bis unmittelbar vor seinem Tode – er starb im Alter von 71 Jahren – zu arbeiten. Selten hat ein Werk wie das seine so heftige Kontroversen ausgelöst und so weitreichende Wirkungen gehabt.