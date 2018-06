In dem Prozeß der Firma Honeywell gegen den fristlos entlassenen Betriebsratsvorsitzenden Rolf Knecht ist heute das Urteil ergangen“, mit diesen Worten eröffnete am Montag dieser Woche im Saal 14 des renommierten Hotels „Frankfurter Hof“ in der Mainmetropole der Pressebeauftragte des Unternehmens, Herr von Thüna, eine Pressekonferenz, die sich – es gab viel zu essen und zu trinken – gewissermaßen als Leichenschmaus darstellte: Honeywell hat den Prozeß – jedenfalls in erster Instanz – verloren.