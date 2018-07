Von Volker Schlöndoiff

Wer immer an den Drehort eines Filmes kommt, kann sich des Eindrucks nicht erwehren, hier sei ein halbes Hundert Leute dabei, ein Picknick zu machen, einen palavernden Stehkonvent zu halten, eine verlorene Stecknadel in einem Heuhaufen zu suchen oder sich gegenseitig in Beschimpfungen zu überbieten. Niemals, auch nach längerem Beobachten nicht, hat man den Eindruck, hier würde ernstlich etwas getan, „Arbeit geleistet“.

Und dennoch laufen täglich Filme in den Kinos. Irgendwann und irgendwie muß also doch „etwas getan worden sein“. Was er beim Drehen von Louis Malles „Viva Maria“ mit Brigitte Bardot und Jeanne Moreau Tag für Tag erlebte, hat nun ein Beteiligter beschrieben –

Gregor von Rezzori: „Die Toten auf ihre Plätze“; Rowohlt Verlag, Reinbek; 221 Seiten, 16,80 DM.

Auch er hatte dabei selten den Eindruck, daß etwas geschehe, und doch ist auch dieser Film inzwischen über die Leinwand geflimmert.

Ja, „Viva Maria“ hat sogar verhältnismäßig wenig gekostet (mit zwei Millionen Dollar etwa fünfzig Prozent weniger als vergleichbare amerikanische Produktionen). Es ist nicht mehr Filmmaterial verdreht worden als in Malles „Zazie in der Metro“ (fünfzigtausend Meter). Die Drehzeit ist nicht mehr als üblich, und nur bedingt durch Krankheitsfälle, überschritten worden, und auf jeden Fall ist die erste Kopie dieses Acht-Millionen-Mark-Unternehmens pünktlicher geliefert worden als jedes Objekt ähnlicher Größenordnung im Wohn- oder Straßenbau zum Beispiel.

All das nur, um zu zeigen, daß, so interessant das Drehen von „Viva Maria“ war, es sich um kein ungewöhnliches oder besonders schwieriges Unternehmen handelte. Rezzori beschreibt kein umwerfendes Ereignis, sondern einen typischen Fall. Sein Buch wird zunächst einmal zur Beschreibung eines Berufes, und als solches stößt es auf das Interesse eines voyeurhaften Publikums, das ebensogern die Aufzeichnungen eines Assistenzarztes oder Parteisekretärs verschlingt. „Aha! so ist das also“, pflegt man dann zu sagen, obwohl man meist nicht mehr als ein paar Anekdoten erfahren hat.