Inhalt Seite 1 — Der Senator und seine Polizisten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hamburg

Hamburg hat einen jungen Innensenator, der sich um das liberale Image der Hansestadt verdient zu machen sucht. Er verteidigt die Gammler gegen den Kanzler. Er zog den Zorn der Bundesregierung auf sich, als er die Einfuhr kommunistischer Zeitungen in den Stadtstaat zuließ – aber er war sich dabei des Beifalls der Hanseaten gewiß.

Nur – der alte Widerspruch von Freiheit und Ordnung wird gerade im Amt des Innensenators offenbar. Ruhnau dekretiert am Schreibtisch Toleranz, und er delegiert seine Ordnungsgewalt an Polizeibeamte, die in der Bundesrepublik nicht den besten Ruf haben.

In der vergangenen Woche lädierten die uniformierten Ordnungshüter Studentenschädel und das Image des Senators. Hamburgs sonst so brave und politisch nicht übermäßig engagierte Studenten demonstrierten wie Kommilitonen in aller Welt gegen den Vietnamkrieg. Eine artige Versammlung sollte es werden. Die Veranstalter – neun politische Studentengruppen – gelobten, das amerikanische Generalkonsulat zu meiden. Ein Pfarrer sprach.

Nach der friedlichen Kundgebung gegen den Krieg hätte man sich auch friedlich wieder nach Hause begeben, wäre nicht ein Unbekannter gewesen – ein Kommunist, wie der Senator heute argwöhnt – der "Auf zum Konsulat gerufen hätte. Teils aus Neugierde, teils aus noch unbefriedigtem Protesttrieb, folgten dem verführerischen Ruf einige hundert Demonstranten. Unter den Jungakademikern, dies erkannte die Polizei sofort, waren auch Altkommunisten. Und so schützte sie die Niederlassung der Schutzmacht mit Wasserwerfern und Hundertschaft.

Vor dem Konsulat räumten die Protestanten, noch immer brav, auf Geheiß der Beamten die Straße, um den Verkehr nicht aufzuhalten. Dann jedoch taten sie, was fast überall in Deutschland verboten ist: Sie ließen sich auf städtischem Grün nieder. Die Toleranzgrenze von Ruhnaus Untergebenen war erreicht. Ohne Warnung schoß der Wasserwerfer auf die protestierend Sitzenden. Und als das Naß verspritzt, die ersten Opfer vom Schlachtfeld geräumt waren, wurden Knüppel gezogen und Stiefelspitzen "eingesetzt".

Eidesstattliche Erklärung des Studenten Andreas Mielke: