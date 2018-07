Die Frau hat zur Zeit Konjunktur. Von demoskopischen Instituten, soziologischen Seminaren und Illustrierten wird sie auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt, wird sie mit und ohne Mann, Kinder, Beruf, Studium, Kochherd oder Sportwagen abwechselnd kritisiert oder wohlwollend betätschelt. Und sie selber schwimmt auf ihrer eigenen Woge wacker mit, kommentiert sich und ihre Lage mit und ohne Mann (siehe oben), macht’s teils wissenschaftlich oder läßt einfach sich selber freien Lauf und packt aus. Wie zum Beispiel Angelika Schrobsdorff in ihrem neuen Band –

Angelika Schrobsdorff: „Diese Männer“, Erzählungen; Albert Langen / Georg Müller Verlag, München; 229 S., 14,80 DM.

Der Titel des Buches ist ein Irrtum: Zwar werden auf den 229 Seiten neun Männer vorgeführt, aber Mittelpunkt des Buches ist doch eine Frau, das Ich der Erzählung, das sich durch diese Männerparade hindurchwurschtelt.

Irgend jemand, der selber auch nicht so recht informiert war, muß der Autorin mal von Schnitzlers „Reigen“ erzählt haben; und diese wiederum hat das Schnitzlersche Werk auf ihre Weise verstanden oder wollte, warum soll man immer gleich das Schlimmste annehmen, sich in einer Variation aus der Sicht einer Frau im Jahre 1965 versuchen. Die platt aneinandergehäkelten Horizontalerlebnisse dieser Frau in den besten Jahren haben aber nun wirklich nichts zu tun mit der kunstreich verflochtenen Kette der sich wiederholenden Zufälligkeiten bei Schnitzler. Der Schnitzlersche Reigen der Menschen, die, dem sanften und doch unbarmherzigen Gesetz des Lebens entsprechend, austauschbar und ersetzbar sind, ist hier ersetzt durch eine Galerie von Wesen, die sich allein dadurch als Männer qualifizieren, daß sie mit der Ich-Erzählerin immer das Gleiche vorhaben.

Zugegeben, das ist für die Unwiderstehliche kein leichtes Los, vor allen Dingen deshalb, weil sie, vor der sich über kurz oder lang alle in Begierde winden, ihre eigenen Intentionen so wenig überschaut. Gehen die Männer ohne viele Umschweife vor, dann ist die Dame angemistet, halten sie sich aber zu lang bei der Vorrede auf, dann ist sie doch ernsthaft besorgt, ihre „Anziehungskraft verloren zu haben“.

„Neun Exemplare der Gattung: Mann von heute“ verspricht der Klappentext und reiht diese dem Leser versprochenen Perlen dann auch fein säuberlich auf: den schönen Mann, den Aristokraten, den Tyrannen, den Schöngeist, den Snob, den Hartnäckigen, den Junggesellen, den mächtigen kleinen Mann, den Ritter ohne Furcht und Tadel.

Angenommen, man findet sich mit diesen Typisierungen ab und will sich, so als Bürgerliche zum Beispiel mal über den typischen Aristokraten, auf launige Art informieren lassen, so liest man dann im entsprechenden Kapitel bei Angelika Schrobsdorff: „Graf und Gräfin Dettersloh waren wirklich ein auffallend gut aussehendes Paar. Beide groß und schlank, mit feinen, rassigen Gesichtern und jener natürlichen Eleganz, die vielen Aristokraten angeboren und unnachahmlich ist.“