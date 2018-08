Inhalt Seite 1 — Gegen den Strom schwimmen Seite 2 Auf einer Seite lesen

In 1 1/2 Jahren haben die Besitzer deutscher Aktien – nach dem Index gerechnet – rund ein Viertel ihrer Ersparnisse eingebüßt, seit Beginn dieses Jahres rund 10 Prozent. Sie haben also mehr verloren als die sogenannten Geldwertsparer, die das Sparkonto oder das festverzinsliche Papier bevorzugten. Die These, daß Sachwerte – und dazu zählen Aktien – vor dem Kaufkraftschwund schützen, stimmt also nicht unbedingt. Das hat viele Aktiensparer beunruhigt. Sie glaubten, eine sichere Anlage gewählt zu haben, und sehen sich nun am härtesten „bestraft“. Daher ist die Neigung im breiten Publikum, junge Aktien aus Kapitalerhöhungen zu beziehen im Schwinden. Aber ist diese Reaktion richtig?

Als ich mich, meine verehrten Leser, im Juni für einige Urlaubswochen von Ihnen verabschiedete, sah es an der Börse nicht viel anders aus als heute. Vielleicht sehen wir jetzt etwas klarer, wo die Restriktionsbremsen der Bundesbank am schärfsten greifen und wo deshalb auch mit Dividendenkürzungen zu rechnen ist. Andererseits wissen wir aber auch, daß die Bundesbank nicht daran denkt, ihre Restriktionszügel zu lockern und daß sie die Stabilisierung der Preise über eine Entspannung am Arbeitsmarkt zu erreichen versucht. Gewisse Erfolge zeichnen sich ab, sie reichen indessen noch nicht aus, um die preistreibenden Folgen der ständig steigenden Massenkaufkraft zu absorbieren. Dies um so weniger, als die zahlreichen öffentlichen Hände gegenwärtig noch keineswegs die wünschenswerten Konsequenzen aus der veränderten Kapitalmarktsituation zu ziehen bereit sind.

Fassen wir zusammen: Es muß damit gerechnet werden, daß die Bundesbank an ihrer bisherigen Politik festhalten wird und daß die Anspannungen auf dem Geld- und Kapitalmarkt wachsen werden. Deshalb sind weitere Verkäufe von Aktien und festverzinslichen Papieren wahrscheinlich. Sie werden vorerst jede Kurserholung verhindern, ja sogar Anlaß zu neuen Verlusten sein. An die Emission von Anleihen ist unter diesen Umständen nicht zu denken.

Auf der anderen Seite, so berichten die Banken, sammeln sich auf ihren Konten ständig höhere Beträge an, die das Publikum normalerweise zum Wertpapierkauf zu verwenden pflegt. Die Kreditinstitute sind über die ihnen belassenen Beträge natürlich nicht unglücklich, weil sie ihre Liquidität in einem Augenblick stärken, da sie sozusagen Gold wert ist. Dennoch sind einige Effektenberater dazu übergegangen, ihren Kunden den Wertpapierkauf zu empfehlen. Anlaß dieser Stimmungsschwenkung waren die ungewöhnlichen Börsenvorgänge vom 1. Juli, als sich die Kurse plötzlich um 20 bis 30 Punkte erholten. Da wurde nämlich sichtbar, wie es in den Börsensälen aussehen wird, wenn die Tendenz tatsächlich einmal umschlagen sollte.

Nun wäre es natürlich falsch, jetzt munter mit dem Wertpapierkauf zu beginnen. Selbst wenn es in den nächsten Wochen „schwarze Börsentage“ geben sollte, dürfte niemand sein Pulver vollständig verschießen. Wer sich dazu durchringen kann, gegen den Börsenstrom zu schwimmen, sollte seine Kaufaufträge zeitlich strecken. Auf diese Weise wird zwar niemand die tiefsten Kurse beim Kauf erreichen, aber doch eine günstige Basis. Auf alle Fälle läuft man bei dieser Taktik nicht Gefahr, eines Tages nicht mit dem gesamten anlagefähigen Geld haussierenden Kursen nachlaufen zu müssen.

Für die günstigste Anlage ist jedoch nicht nur die Wahl des richtigen Kaufzeitpunktes entscheidend, sondern ebenso die Auswahl der zu erwerbenden Papiere. Das gilt sowohl für Renten als auch für Aktien.

Bei den Renten ist zu wählen zwischen den tarifbesteuerten und den steuerfreien Werten. Bei den tarifbesteuerten Papieren sind solche vorzuziehen, deren Laufzeit sich dem Ende entgegenneigt, weil bei ihnen das künftige Kursrisiko begrenzt ist. Da die Märkte der meisten Anleihen begrenzt sind und man am günstigsten kauft, wenn gerade von einer bestimmten Emission etwas angeboten ist, sollte man seinem Kreditinstitut sagen, was man zu erreichen wünscht, und ihm dann freie Hand geben.