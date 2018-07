Inhalt Seite 1 — Krankenschwester X Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ben Witter

Schwester X hat die Frauen, die seit dem Februar 1958 ins Hafenkrankenhaus kamen und tätowiert waren, gezählt. Die Älteren hatten eindeutigere Motive in der Haut als die Jungen, alles war da gelb und grün; die Jüngeren mögen lieber blaue und rote Farben. Tätowierte Männer werden fast jeden Tag eingeliefert. Einer war auch auf dem linken Oberschenkel tätowiert. Ziemlich in der Mitte prangte das Bild seiner dritten Frau. Ihre Frisur verschob sich nicht so häufig wie die der ersten Frau auf seiner Brust, die "Naturkrause" gehabt haben mußte. Die zweite trug einen Herrenschnitt, obwohl sie Mutter von drei Kindern war; ihr Gesicht wurde auf dem Rücken zwischen den Schulterblättern eingeritzt, und der obere Rand ihrer Ohren war stets in Bewegung. Schwester X mußte ihn ermahnen, nicht so laut zu lachen. Er lachte vor allem morgens.

Ein norwegischer Seemann machte am Tage seiner Entlassung in seinem Seesack Ordnung und schenkte Schwester X zwei Kuckucksuhren, falls eine von beiden nicht gehen sollte. Was sie an Andenken besitzt, stammt meistens aus Seesäcken. Ein Kanadier schickte ihr von jedem Hafen aus eine Ansichtskarte vom Bismarckdenkmal, wo man ihn im Schlaf überfallen hatte. Die Finnen, die Schwester X kannte, weinten bei jeder Gelegenheit vor Rührung. Ihr kamen dabei manchmal auch die Tränen. Ein russischer Seemann, der hellblond war und einem ehemaligen Assistenzarzt zum Verwechseln ähnlich sah, wurde Christian genannt, weil sein richtiger Vorname schwer auszusprechen war. Chinesen sind ihr sympatischer als Japaner; jeder Japaner, der im Hafenkrankenhaus lag, hatte eine Kamera bei sich, und manche photographierten sogar im Bett.

Schußverletzungen regen Schwester X nicht auf. Später kommen oft Kriminalbeamte, oder ein Polizist wird vor die Tür gesetzt und muß Wache halten. Das kann sie aufregen. Umständliche Verhöre am Bett eines Patienten regen sie besonders auf. Jeden Sonnabend liest sie einen Kriminalroman.

Knülle war erst zehn. Trotzdem er ganz schmutzig hereingerollt wurde, hatte er saubere Füße. Knulle wollte sich bald heimlich tätowieren lassen und anschließend Amerikaner werden, denn nach acht Tagen wußte er von einem Schiffsingenieur aus den Südstaaten schon genau, wie es drüben aussieht. New York interessierte ihn aber mehr als Boston. Und mit seinen drei Freunden, die ihn jeden Mittwoch besuchten, redete er englisch. Am letzten Weihnachtsfest hatte er im Chor der Volksschule in der Seilerstraße in verschiedenen Sälen gesungen und sich gewundert, daß ein Mann halb in Gips währenddessen Kreuzworträtsel lösen konnte. Er fing ebenfalls. an, Kreuzworträtsel zu lösen und nannte die Schwester X "Hera", Geliebte des Zeus.

Schwester X bereut, nie nachgerechnet zu haben, wie viele Patienten sich beim Sturz von einem Barhocker verletzt hatten. Männer fielen meistens herunter, wenn sie ein Glas in der einen Hand hielten und mit der anderen redeten, und Frauen, wenn sie plötzlich nach ihrer Handtasche greifen wollten. Die Gründe, weshalb man überhaupt viel trinkt, kann Schwester X einzeln aufzählen. Ein Seemannspastor kannte nicht einmal die Hälfte. Sie trinkt an Feiertagen Sekt, sonst Bier. Als sechs Bahren mit Hamburger Zimmerleuten in die Aufnahme gestellt wurden, hatte sie gerade Geburtstag. Die Zimmerleute waren in argetrunkenem Zustand in eine große Schlägerei verwickelt worden. Am nächsten Morgen verlangten sie ihre breitkrempigen Trachtenhüte zurück und legten sie sich aufs Gesicht, um besser schlafen zu können. Tagsüber lagen die Hüte am Fußende.

Auf dem Weg zum Schwesternhaus wird man nachts manchmal belästigt, sagt Schwester X. Die Frauen, die auf dem Weg gegenüber dem alten Haupteingang herumstehen, machen Witze, und die Männer lachen; freitags kann man am Lachen unterscheiden, um was für Männer es sie handelt. "Ein Damen-Imitator ahmte öfter meinen Gang nach. Er lag später bei uns und benutzte als einziger Haarwasser, Gesichtswasser, Fußspray und einen desodorierenden Körperpuder." Daß die Polizei öfter ins Schwesternhaus gerufen wurde, daran erinnert sich Schwester X nicht, obgleich der Vorgänger des Chefs der Davidswache das beweisen konnte. "Höchstens wegen betrunkener Seeleute, die nebenan ins Seemannsheim wollten und sich in der Tür geirrt halten."