Von Martin Gregor-Dellin

Nehmen wir es gleich vorweg: Ein Gerücht geht um, ein Schlagwort, ein Begriff, die einen sprechen von „Kölner Schule“, die anderen von „Neuem Realismus“. Gemeint ist die Darstellungsmethode, deren sich eine Autorengruppe um den Kölner Lektor Dieter Wellershoff bedient. Rolf Dieter Brinkmann, 1940 geboren, ist an Jahren der Benjamin der Gruppe und noch immer einer der Jüngsten unter den deutschen Autoren. Er debütierte mit Sicherheit und überzeugte durch sein Talent, zunächst in der Sammlung „Ein Tag in dieser Stadt“, 1963 mit seiner Erzählung „Die Bootsfahrt“, einem äußerst schlüssigen Prosatext, in dem sich Beschreibung und psychologische Analyse noch die Waage hielten, und 1965 folgte sein erster Erzählungsband, „Die Umarmung“. In ihm waren Handlungen, Geschichten, Vorgänge schon asketisch auf Situationen reduziert. Die Beschreibung triumphierte. Was aber vor allem auffiel, war die Sensibilität des Autors, die Reizbarkeit seiner Sinne, das Wahrnehmungs- und Wiedergabevermögen für das unmittelbar Anschauliche. Das ist seine Stärke auch in dem neuen Band –

Rolf Dieter Brinkmann: „Raupenbahn“; Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln; 203 S., 12,80 DM.

Dies sein Talent bewährt sich in den fünf Prosastücken, deren stofflicher Hintergrund ganz alltäglich ist. Die Beobachtung eines Schaufensters, hinter dem eine Frau einkauft, eine Ansammlung vor einem Haus, ein „Vorfall“, Menschen in einem Café – das ist alles. Von der Straße blickt man zu einem Fenster hinauf, von hier aus in ein Wohnzimmer, in die Vergangenheit. Es ergeben sich Interieurs, die man Stilleben mit Figuren nennen könnte. Gleichsam spielerisch werden die Möglichkeiten der Menschen im Wohnzimmer, in der Vergangenheit, ertastet und erfahren. Die Gegenwart ist die Grundlinie eines Dreiecks, über der sich Vorstellungen und Fiktionen erheben. Die Zeiten und Perspektiven überschneiden sich. Die Sprache kehrt rondoartig zur Grundsituation zurück.

Brinkmanns Prosa ist statischer geworden, die Bilder sind mitten in ihrer Bewegung gefroren. Damit scheint dieser Autor nunmehr vollkommen jener Methode gerecht zu werden, die definiert worden ist als Wiedergabe „momentaner Bewegung“ in einem begrenzten Erfahrungsausschnitt, als Absicht, „möglichst realitätsnah zu schreiben“ (Wellershoff), ohne Vorgabe einer erzählerischen Allwissenheit, und als Versuch, „gegenstandsentlastete Textmuster“ herzustellen, in denen sich die Vorgänge überspielen, aber nicht zu einer Geschichte geordnet sind.

Überkommene Realismus-Vorstellungen erweisen sich vor dieser Prosa als untauglich. In Brinkmanns Texten bleiben Orte, Figuren und Gegenstände unbestimmbar und vage. Auch das, was sinnlich genau fixiert wird, entspringt eher dem Vorstellungsvermögen, einer von Reizen, Anlässen, Assoziationen in Bewegung gesetzten Kraft der Imagination, als daß es im Milieu genau zu identifizieren wäre. Kausale und zeitliche Orientierungspunkte werden verwischt. Die Phantasie geht spazieren.

Die Titelerzählung „Raupenbahn“ ist eine Landschaft mit Figuren. Wie ein plötzlich bewegter Scheinwerfer, oder eine Kamera, schweift der Blick von einem Rummelplatz ab. Jenseits der Raupenbahn – nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich jenseits – werden zwei Körper beschrieben und miteinander in Verbindung gebracht, ein bei Kriegsende erschossener Mann und ein unter Büschen liegendes Mädchen. Ihre Beziehung zueinander ist aber eher eine geometrische als eine logische. Es sei denn, die Gedanken an beide Figuren begegneten sich bei der Betrachtung von Photographien: Tatsächlich befinden wir uns einmal in der „Wirklichkeit“, ebenso unvermittelt aber auf einer Photographie, was in gewissen Augenblicken der Lektüre etwas Vexatorisches, Phantastisches gibt und dem Leser das Gefühl einer Selbsttäuschung einredet, aus der er sich nur durch präzises Lesen befreien kann.