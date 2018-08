Für ein Unternehmen ist es zweifellos ein Erfolg, wenn sich in der Vorstellung des Verbrauchers unwillkürlich der Firmenname mit einer Ware verbindet. Doch auch dieser Vorteil hat eine Kehrseite. So wurden offensichtlich der Einbruch im Kühlschrankgeschäft im Herbst vorigen Jahres und die darauf folgenden Anpassungsmaßnahmen der Robert Bosch GmbH, Stuttgart, mit rund 2000 Entlassungen im letzten Quartal stärker bewertet, als es dem Anteil des Kühlschrankes im gesamten Bosch-Programm entspricht. Der Vorsitzende der Geschäftsführung H. L. Merkle korrigierte denn auch nachdrücklich solche Vorstellungen. „Wir leben davon, daß unser Programm breit gefächert und auf eine gegenseitige Ergänzung abgestimmt ist.“

Merkle gibt dem Kühlschrankgeschäft neue und reelle Chancen, sobald „die Durststrecke“ zwischen Marktsättigung und Beginn der Ersatzbeschaffung überwunden sei. In diesem Zusammenhang teilte Merkle zum Stand des Kartellverfahrens wegen der Interessengemeinschaft Bosch-Siemens mit, daß man sich mit dem Kartellamt über die wirtschaftliche Zweckmäßigkeit dieser Konstruktion einig sei. Es gehe nur noch um juristische Fragen. Er rechnet damit, daß die Interessengemeinschaft spätestens zum 1. Januar 1967 die Arbeit aufnehmen könne.

Wie wenig der Einbruch bei Kühlschränken sich insgesamt auf das Geschäft von Bosch ausgewirkt hat, zeigt die Bilanz. Die Eigenmittel von 360 Millionen Mark decken noch immer das gesamte um 33 Millionen höhere Anlagevermögen und 20 Prozent der infolge der nicht in allen Sparten erwarteten Umsätze um 60 Millionen Mark gestiegenen Vorräte. Seit Juni wird die Belegschaft allmählich wieder erhöht, die im deutschen Bereich des Firmenverbands in diesem Jahr nochmals um 4000 auf 69 900 Mitarbeiter verringert worden war. C. D.