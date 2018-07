Nicht an bewegte Aktionen und pathetische Spiele, nicht an Massenszenen und dramatische Passagen, an Kriegsphotos und poetische Visionen erinnere ich mich, wenn ich anzugeben versuche, welche Bilder mir (aus welchen Gründen) im Gedächtnis blieben. Ich sehe, gebe ich mir Rechenschaft, als erstes Gesichter: Ernst Niekischs Mund, das vibrierende Lid, gelähmte Muskeln und ein riesiges Auge; ich sehe Edward Tellers Brauen, ein Nervenspiel zwischen Lächeln und Ernst, ein plötzliches Zucken, das die gesprochenen Sätze akzentuiert: als ob ein Aberwitziger spräche, der dort lachen möchte, wo’s nichts mehr zu lachen gibt.

Ich sehe Schauspieler, sehe immer wieder Takashi Shimura, der den krebskranken Kommunalbeamten Watanabe spielt: Auf einer Schaukel des Kinderspielplatzes sitzt er, sein Gesicht ist schon zerstört, er weint, aus seinem Mund kommen Worte. Und es kommt der kalte Mond, der deine Tränen trinkt. Er schaukelt, er weint, er singt: Glitzernde Blüte am Wegesrain. Ich sehe Augenlider, Handadern, Haaransätze, ich sehe Tassenhenkel, Brillen und Scheuklappen von Pferden. Details prägen sich ein, man vergißt plots und Handlungsabläufe, Panoramen und Revuen, Einzelheiten bleiben haften.

So wird es mir auch mit dem Fernsehspiel „Ohne festen Wohnsitz“ gehen, einer von Clife Exton verfaßten Studie über die Begegnung von vier Männern, einem larmoyanten Opa, einem entlassenen Korporal, einem Kriminellen und einem Maurer, im Obdachlosenasyl. Die Fabel ist belanglos (der Kriminelle stiehlt dem Opa die Stiefel und wird verdroschen, der Korporal nimmt alle Schuld auf sich und bekommt dafür Hausverbot), die Figuren bleiben papieren. Exton ist nicht Goyen oder McCullers, die Phantastereien des alten Vagabunden, Träume von Straßenmusik und bescheidenem Glück, gelingen ihm nicht (dann sagen die Leute: Schaut, das ist der alte Mann, der immer getanzt hat, wenn sein Partner flötete ...), und dennoch gab es, dem Regisseur Heinz Schimmelpfennig sei Dank, ein paar Szenen in dieser dürftigen Asozialen-Etude, die ich nicht vergessen werde.

Wieder einmal erwies es sich deutlich, wie markant im Fernsehen die kleinen gestischen Akzente sind. Das begann, als Opa das Zimmer betrat: Ein Griff zum Bock, ein Mustern des Bettes, ein blitzschnelles Langen nach der zusätzlichen Decke vom Nachbarbett, ein verstohlener Blick, ein genüßliches Strecken, ja, hier ist die Kuhle, so ist die richtige Lage, davor noch ein sorgsames Abreiben der Schuhe mit Zeitungspapier. Es fiel kein Wort, Gesten enthüllten einen Charakter. Die Art, wie der Mann mit Bock und Decken, Matratze, Ofen und Schuhen hantierte, sagte genug: wehleidig, unzuverlässig, gierig, ausgenutzt, verachtet, allein gelassen ...

Dagegen dann das Ofen-Anzünd-Ritual des abgerissenen Maurers: Papier-Wegnehmen, Hände-Abwischen, Pusten, ganze Zeitung einem andern überlassen, Speck-Rösten, Teewasser-Wärmen. Wieder nur Hände und Gesten, die Manier der Bewegungen legte Emotionen frei, Teekocher erzählten schweigend von ihrem Leben, das Schlucken und Drängeln, Nicken und Kauen verriet sie. Momos