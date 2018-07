Paris, im Juli

In Paris wird das Wahlergebnis von Nordrhein-Westfalen mit einer Aufmerksamkeit registriert und analysiert, als läge wieder einmal an der Ruhr der Schlüssel für eine ebenso überraschende wie entscheidende Entwicklung des deutschen Schicksals. In sorgfältigen Kommentaren kam man dabei freilich kaum zu anderen Schlußfolgerungen als sie auch andernorts gezogen wurden. Der allgemeine Tenor: Eines Tages werde die SPD an die Regierung kommen – aber man solle das Tempo dieser Entwicklung nicht überschätzen.

Interessanter waren zwei Reaktionen, denen man die französische Brille stark anmerkt. Das konservative Massenblatt Aurore glaubte unter einer mehrspaltigen Balkenüberschrift auf der ersten Seite seine Leser darüber beruhigen zu müssen, daß „Deutschland das Land des freien Unternehmertums bleiben werde“. Eine Sorge, die auf dem Hintergrund der innenpolitischen Diskussionen um Mitbestimmung und Gewinnbeteiligung der Arbeitnehmer gewachsen ist.

Zum Sprecher von Überlegungen, bei denen es um die außenpolitischen Konsequenzen dieses Wahlergebnisses geht, machte sich die gaullistische Nation. Sie meint, daß die wirtschaftliche Lage der Bundesrepublik heute nicht nur durch Strukturfragen belastet sei, sondern auch durch eine kostspielige Außenpolitik. Die SPD könne – und das ist fast eine Aufforderung – auch die massiven Zwangskäufe amerikanischen Rüstungsmaterials für die Schwächung der Kaufkraft verantwortlich machen. Sie habe schließlich schon mit dem Vorstoß ihres Verteidigungsexperten, Helmut Schmidt, gezeigt, daß sie aus ihrer Zustimmung zur Entspannungspolitik auch Konsequenzen zu ziehen bereit sei. E. W.