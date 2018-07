Der Abschluß für 1965 der NSU Motorenwerke AG, Neckarsulm, zeigt, daß der härtere Kampf auf dem Automarkt – Generaldirektor Dr. von Heydekampf: „Es wird ohne Bandagen gekämpft“ – zusammen mit den wachsenden Kosten nun doch für die kleineren Firmen mit geringeren Reserven die Luft dünner werden läßt. Trotz einer Umsatzsteigerung um 21 Prozent bleibt nach einem um 15,9 Prozent gestiegenen Materialaufwand und der um nicht weniger als 24,5 Prozent höheren Personalkosten nichts, mehr als ein Betriebsverlust, der nur durch Auflösung stiller Reserven (durch 4,5 Millionen Mark Anlagezuschreibungen) in einen Gewinn für eine auf 6 Prozent reduzierte Dividende verwandelt werden konnte.

Für die Aktionäre reicher Stoff zur Diskussion, zumal sie trotz weiterer Umsatzsteigerung auch für dieses und das nächste Jahr ihre Dividendenerwartungen nicht allzu hoch ansetzen dürfen. Die Vorleistungen für die Entwicklung des NSU-Wankel-Wagens, der 1967 herauskommen soll, und für das gemeinsam mit Citroën geplante Wankel-Auto (Auslieferung 1968/69) werden die nächsten beiden Jahre noch erheblich belasten. Außerdem kommen noch Kosten für den Ausbau des konventionellen Programms hinzu, an dem unbeirrt festgehalten wird.

Die Öffentlichkeit blickt mit mehr Spannung zur Börse, wo sich der Kurs der NSU-Aktie um 380 bewegt (der Aufkäufer scheint hier ein Limit gegeben zu haben) und die Dividendensenkung glatt ignoriert wurde. Seit Beginn der Spekulation am 23. Mai sind nominell rund 10 Millionen Mark NSU-Aktien umgesetzt worden, von denen nach Abzug der Spekulationsmitläufer etwa 7 bis 8 Millionen in einer Hand sein könnten. Wem aber diese Hand gehört, in der sich möglicherweise schon eine Sperrminorität befindet, ist nach wie vor unklar. Glaubhaft versicherte Dr. von Heydekampf: „Es ist alles undurchschaubar und völlig im dunkeln, wer die Spekulation ausgelöst hat.“ So bleibt nur übrig, auf die Hauptversammlung zu warten, ob der neue Großaktionär, sofern es einen gibt, bereits jetzt Wert auf ein Mitspracherecht in Neckarsulm legt. Denn auf der Tagesordnung zum 8. August stehen Aufsichtsratswahlen. C. D.