Schon von weitem ist Marschmusik zu hören. Sie soll im Goldsaal der Dortmunder Westfalenhalle die rebellische Stimmung unter den mittelständischen Einzelhändlern verstärken. Doch die Lautsprecher sind übersteuert, und die Rebellion richtet sich nun gegen die Musik.

Letzte Woche in Dortmund wurde ein harter Verbandskrieg im deutschen Einzelhandel offenbar. Der Deutsche Gewerbeverband – Interessenvertreter des Mittelstandes in Industrie, Handwerk und Handel – trat zum Großangriff an gegen die Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels, die als Sprecher des gesamten Handels anerkannt ist.

Vordergründig ging es um ein lokal-aktuelles Ereignis. Man protestierte gegen den Plan, auf einer grünen Wiese zwischen den Dortmunder Vororten Aplerbeck und Sölde ein Shoppingcenter zu errichten. Die 500 Händler waren einhellig für den Protest und gegen Shoppingcenters im allgemeinen wie im besonderen. Sie befürchteten Umsatzrückgänge. Sie machten der Stadtverwaltung Vorwürfe und forderten die Grundeigentümer auf, kein Stück Landes an Mister Roberts zu verkaufen, den amerikanischen Shopping-center-Planer.

Doch dann hagelte es Kampfansagen nicht nur an die Adressen der Regierung und der Gewerkschaften, sondern vor allem an die der Hauptgemeinschaft. Der Deutsche Gewerbeverband will gern als wahrer Hüter der mittelständischen Einzelhändler gelten. Ihm wäre es lieb, wenn eine Sondersteuer für Großbetriebe des Handels eingeführt würde. Und weil die Hauptgemeinschaft sich in ihrem Geschäftsbericht von den Kümmerexistenzen, den Tante-Anna-Läden, distanziert, sucht der Gewerbeverband seine Mittelständler davon zu überzeugen, sie seien von der Hauptgemeinschaft fallengelassen worden und deshalb im Schoße des Gewerbeverbandes gut aufgehoben.

Zwischen diesen Fronten steht ein 57jähriger, weißhaariger, energischer Mann, Gatte einer jungen Frau, Vater von drei noch nicht schulpflichtigen Kindern, Rundfunk- und Fernsehfachhändler mit einem modernen Laden in der Dortmunder Kampstraße: Paul Stephanblome.

„Ich bin gar nicht böse darüber, daß die Leute vom Gewerbeverband den Mund aufmachen. Diese wilden Reden rütteln auf. Da merken mehr Händler, was los ist, als wenn die vornehme Hauptgemeinschaft sich äußert. Allerdings gefallen mir der Ton und der Stil des Gewerbeverbandes nicht. Aber auf den Delegiertenversammlungen der Hauptgemeinschaft wagt ja niemand etwas zu sagen. Ich kämpfe immer wieder gegen mangelnde Zivilcourage und komme mir schon wie ein regelrechter Wanderprediger vor.“

Im November 1964 begann alles. Damals war vor Dortmunds Toren der Ratio-Markt eröffnet worden, der zahlreiche Artikel zu Preisen anbot, die erheblich unter jenen der Fachhändler in der Innenstadt lagen. Aber Ratio war weit draußen, und die Fachhändler brauchten ihre Preise nur wenig anzupassen. Einige Warenhäuser nahmen jedoch diesen Vorstadt-Supermarkt zum Anlaß für einen Preiskampf, durch den vor allem die Dortmunder Rundfunk- und Fernsehfachhändler sich in ihrer Existenz bedroht fühlten: Sie griffen fast alle Artikel dieser Branche heraus und verkauften sie zu Preisen, die nach Auffassung der Händler häufig nicht die Kosten deckten.