Inhalt Seite 1 — Politische Schluckimpfung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Erhard und Strauß glauben daran. Gerstenmaier glaubt daran. Mende glaubt daran. Sonst ganz vernünftige Bekannte glauben daran. Und ich bin auch schon auf dem besten Wege, daran zu glauben. Nämlich: daß wir unbedingt – und zwar möglichst umgehend – einen Nationalismus brauchen!

Und zwar nicht etwa einen von der alten, üblen Sorte, dem man nachsagt, er habe zu gewissen Exzessen geführt, sondern einen von der milden Sorte, gewissermaßen einen geläuterten, gereinigten, demokratischen, von dem man glaubt, er werde zu keinen Exzessen führen.

Aber wie nationalistisch darf dieser neue, verfeinerte Nationalismus sein? Und woran erkennt man, daß es sich nicht um den alten, verpönten, sondern um den neuen, zugelassenen Nationalismus handelt? Leider habe ich auf diese wichtige Frage bisher nur vage Antworten bekommen. Wie man hört, ist eine Regierungskommission damit beschäftigt, auf Grund vergleichender Studien im In- und Ausland, die Grenzen des neuen

Nationalismus festzulegen, damit später Grenzübertretungen streng geahndet werden können.

Nachdem wii zwei Jahrzehnte lang ohne nennenswerten Nationalismus ausgekommen waren – zugegeben: mehr schlecht als recht – möchte unsereiner gern wissen, warum ausgerechnet jetzt ein so großer Bedarf an demselben zu bestehen scheint. Meine Erkundigungen ergaben folgendes:

Erstens brauchen wir einen Nationalismus, weil sich inzwischen auch die anderen Nationen einen zugelegt haben. Ohne ein bißchen Nationalismus käme man sich ganz nackt vor und könnte sich in der Völkerfamilie kaum mehr blicken lassen. Außerdem brauchen wir so einen (neuen) Nationalismus, weil es besser ist, wenn sich seiner die sogenannten guten Deutscher, annehmen, bei denen er besser aufgehoben wäre, als in den Händen gewisser anderer Kreise, wo er sich über Nacht wieder in den unerwünschten Nationalismus verwandeln

könnte. Es handelt sich also bei dem gewünschten Nationalismus um eine Art von Schluckimpfung gegen den unerwünschten.