Inhalt Seite 1 — Siemens pflegt seinen Kredit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Haus Siemens hat seine Aktionäre überraschend zu einer Kapitalerhöhung aufgerufen. Noch im Frühjahr hieß es auf der Hauptversammlung: Junge Aktien werden erst 1967 ausgegeben werden. 1966 wollte sich das Unternehmen durch die Aufnahme von langfristigem Fremdkapital finanzieren. „Wir haben aber im Januar nicht voraussehen können, daß der Kapitalmarkt sanft entschlafen werde“, begründete Dr. Adolf Lohse, Sprecher des Hauses, die Umdisposition. „Deshalb haben wir auf das andere Bein gewechselt und die Kapitalerhöhung vorgezogen. Ärgerlich ist die Angelegenheit nur für die Finanzabteilung, weil die Bedienung des Eigenkapitals mit Dividende ja immer noch erheblich teurer ist als die Verzinsung von Fremdkapital, die den steuerlichen Gewinn mindert!“ In der Zeit vom 20. September bis zum 7. Oktober 1966 werden die Siemens-Aktionäre zur Kasse gebeten.

Daß die Zeiten für Kapitalerhöhungen nicht günstig sind, meine verehrten Leser, weiß man bei Siemens natürlich genau. Um so mehr muß es auf den ersten Blick erstaunen, wenn ein Unternehmen wie Siemens gerade in diesen kritischen Kapitalmarktmonaten seine Aktionäre bittet, neues Geld zur Verfügung zu stellen. Und obendrein noch zu 160 Prozent, während das Haus Siemens bislang nur Pari-Kapitalerhöhungen durchgeführt hat. Die Reaktion an der Börse war denn auch nicht gerade positiv, die Kommentare waren meist bissig.

Eines steht fest: Siemens braucht Kapital. Nicht nur für die Investitionsfinanzierung, sondern auch für seine überraschend lebhafte Expansion auf allen Gebieten. Dr. Lohse wartete für das Haus Siemens in einer Pressekonferenz mit Boomzahlen auf. Bei den in- und ausländischen Siemens-Gesellschaften stieg im 1. Geschäftshalbjahr 1965/1966 der Umsatz um 13 Prozent auf 3,7 Milliarden Mark, für das gesamte Geschäftsjahr wird ein Umsatz von mehr als 7,5 Milliarden erwartet. Es wird also eine Umsatzsteigerung von 6 Prozent angepeilt; darin sind Preissteigerungen von etwa ein Prozent enthalten, „eine Höhe, die Blessings Bremsen nicht erfordert hätte“.

Ebenso positiv wie die Umsatzentwicklung ist der Auftragseingang. Er war noch größer als die Umsatzausweitung. Dennoch waren bei Dr. Lohse Molltöne unverkennbar. Denn trotz der Umsatzsteigerung ist in der Halbjahresbilanz der Reingewinn auf 91 Millionen Mark gesunken, das sind 20 Millionen weniger als am 31. März 1965. „Und ob wir im 2. Halbjahr wieder 90 Millionen verdienen werden, vermag ich heute noch nicht zu sagen!“ Immerhin: Dr. Lohse ließ keinen Zweifel, daß für 1965/66 wieder eine Dividende von 16 Prozent gezahlt werden wird. Und wie man das Haus Siemens kennt, wird es auch für das Jahr 1966/67 nicht daran denken, seine Ausschüttung zu kürzen und damit jene enttäuschen, die im Vertrauen auf die Seriosität dieses Unternehmens neues Geld zur Verfügung stellen. „Im kommenden Jahr werden wir die Gemeinkosten wieder im Griff haben“, meinte Dr. Lohse. Man durchforste zur Zeit die Kosten und stellt dabei fest, daß so manches, was in den letzten 5 Jahren gemacht worden ist, heute eingespart werden kann.

Die Gewinnschmälerung ist nicht ausschließlich die Folge gestiegener Sach- und Personalunkosten. Bei Siemens wachsen die Entwicklungskosten überproportional. Den Löwenanteil erhält die Computerentwicklung. Unter erheblicher Anstrengung versucht Siemens, Anschluß an die internationale Entwicklung zu finden. Die ersten Erfolge sind bereits sichtbar geworden. Der Auftragsbestand an Datenverarbeitungsanlagen wird mit 200 Millionen Mark angegeben. Mit einem Marktanteil von neun Prozent steht Siemens in der Bundesrepublik an zweiter Stelle hinter IBM, deren Position auf dem deutschen Markt vorerst schwerlich zu erschüttern sein wird.

Die Datenverarbeitungsanlagen werden bei Siemens auch in Zukunft noch Millionen verschlingen. Sie müssen aufgebracht werden, wenn der Ertrag von morgen und übermorgen sichergestellt sein soll. Deshalb trifft Siemens als Wachstumsunternehmen die Einschränkung der Selbstfinanzierung doppelt empfindlich. Das laufende Investitionsprogramm wird zwar noch ungeschmälert durchgeführt. Die in diesen Wochen zusammengestellten Pläne wurden jedoch aus Finanzgründen um die Hälfte zusammengestrichen. „Das ist nicht weiter bedenklich, wenn der Kapitalmarkt in absehbarer Zeit wieder funktionsfähig wird“, meinte Dr. Lohse. Aber auf die Dauer kann sich weder Siemens noch die gesamte deutsche Industrie einen Investitionsstopp leisten. Dr. Lohse ist zuversichtlich: „Man wird uns wieder an den Kapitalmarkt heranlassen müssen, denn schließlich sind wir ja die Kühe, die der Fiskus melken will.“

Die ursprüngliche Finanzplanung sah die Aufnahme von 400 Millionen Mark Fremdkapital vor, 200 Millionen als Schuldscheindarlehen (50 Millionen sind nur eingegangen), 200 Millionen als 7prozentige Anleihe. Sie fiel dem Emissionsstopp zum Opfer. Also mußten Bankkredite aufgenommen werden. Sie sollen zum Teil durch die Kapitalerhöhung abgelöst werden. Natürlich stellt sich die Frage, warum es einem Unternehmen wie Siemens nicht geglückt ist, ausreichend Schuldscheindarlehen zu bekommen, wo doch andere Unternehmen auf diesem Feld recht erfolgreich waren. Die Banken haben rasch eine Antwort bereit: Siemens wollte Konditionen, die von der anderen Seite nicht bewilligt wurden. Offensichtlich hat das Haus Siemens recht genaue Vorstellungen darüber, was ihm auf dem Zinsgebiet bekömmlich ist und was nicht. Es weiß, was es dem Kapitalmarkt schuldig, aber auch was es hier selbst wert ist.