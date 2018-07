Ein gewisser Liebesanspruch an die Welt, hat Thomas Mann gesagt, sei der Arbeitsimpuls des Romanschriftstellers. Der Satz muß jedem Verfechter der litterature engagee verdächtig sein — ich zögere nicht, ihn auf den Essayisten Sartre anzuwenden. Wenn irgend etwas Gemeinsames, so bringt die Aufsatzsammlung — Jean Paul Sartre: "Situationen", aus dem Franzosischen von Herbert Schmitt; Rowohlt Ver lag, Reinbek; 304 S, Paperback 12 80 DM die moralische und intellektuelle Persönlichkeit Sartres zum Ausdruck. Bei aller Genauigkeit in der Sache: provoziert fühlt man sich durch den Standpunkt, der ihr den Anstoß gibt. Bei allen Argumenten für Sartres Standpunkt: beeindruckt ist man von der Rücksichtslosigkeit, mit der Sartre ihn verteidigt und dem Angriff aussetzt. Es ist eine Art der Beweisführung, in der die formalen Akte des Schließens so etwas wie eine Charaktereigenschaft bekommen. Zu sagen, daß sie richtig sind, bleibt ihnen gegenüber merkwürdig blaß. Aus bloßer Sachlichkeit möchte man hinzufügen, daß sie sympathisch sind, ohne alle Eitelkeit, durch und durch vertrauenswürdig. Damit mag zusammenhängen, daß die Aufsätze Sartres, auch wenn sie gar kein entsprechendes Thema haben, immer und zunächst einmal eine moralische Wirkung ausüben. Worüber Sartre auch schreibt, man fühlt sich, um die klassische Redeweise zu gebrauchen, stets "erhoben". "Er ist am Teetisch so groß, wie er es im Staatsrat gewesen wäre. Nichts geniert ihn, nichts engt ihn ein, nichts zieht den Flug seiner Gedanken herab" — diese bewundernde Bemerkung Goethes trifft Sartre so gut wie Schiller, auf den sie gemünzt war. Freilich auch der Vorbehalt, der darin steckt.

Daß Schiller selbst am Teetisch groß war, daß er sich nicht einmal am Teetisch gehen ließ, das bewunderte der gelassenere Freund nicht nur, das war ihm lästig. Es ist das Unbehagen an der permanenten Gänsehaut, die der große Geist erregt, sein ständiges Angespanntsein, eine gewisse fatale Unfähigkeit zur Gewöhnlichkeit.

Kein Zweifel, daß die fast pathologische Abhängigkeit der Sprache Sartres vom Gedanken den starken Sog seiner Aufsätze ausmacht. Kein Zweifel aber auch, daß eben diese Eigenschaft jene strenge Distanz zwischen Autor und Leser schafft, die sich bei fast allen Schriften Sartres einstellt. Man liest seine Essays mit Respekt, oft mit Begeisterung, immer mit Anstrengung. Sartres Aufsätze als Dokumente zur Entwicklung seiner intellektuellen und moralischen Persönlichkeit — das heißt natürlich vor allem: Dokumente zur Entwicklung eines philosophischsn Problems "Wie kann man mit Begriffen die undenkbare und ungeordnete Reihenfolge der Gegenwärtigkeiten wiedergeben?" Die Meinung, daß der Mensch ein Wesen sei, "das existiert, bevor es durch irgendeinen Begriff definiert werden kann", ist nur sinnvoll, wenn sich solche vorbegrifflicheti Erfahrungen auf irgendeine Weise beschreiben lassen. Wie sie zu beschreiben sind und wie sie beschrieben werden, dies ist die methodische Frage Sartres an die Kunst "Augenblick, Schweigen, Nicht Kausalität" sind die Begriffe, deren künstlerischen und philosophischen Reflex Sartre an seinen Protagonisten untersucht: an Dos Passos und Camus, an Faulkner und Ponge, an Giacometti und Calder, an Descartes und Husserl.

Handelt es sich also um eine Kunstkritik, die ihren Gegenstand bloß als Prüfstein einer philosophischen Theorie benutzt? Um nichts anderes. Beginnen wir mit dem Aufsatz über Dos Passos: Darauf, daß Sartre an Dos Passos die Kunst bewundert, das halbwache Bewußtsein seiper Romanfiguren gleichzeitig in seiner Unmittelbarkeit darzustellen und unbemerkt zu kommentieren, ist man nach allem, was man über Sartres Philosophie weiß, gefaßt Überrascht ist man von der Vehemenz, mit der Sartre diesen Ansatz zur Konkretion treibt "Ich kenne", schreibt Sartre, "nichts Ergreifenderes als Joes Tod Und er zitiert Dos Passos: "Joe schlug ein paar Franzosen nieder und zog sich rücklings zur Tür zurück, da sah er im Spiegel, daß ein großer Kerl mit beiden Händen den Hals einer Flasche umklammert hielt und die Flasche auf seinen Kopf niedersausen ließ. Er wollte sich schnell umdrehen, aber es war zu spät. Die Flasche zerschmetterte ihm den Schädel und es war aus mit ihm Sartre fährt fort: "Drinnen, bei ihm, bis zum Aufschlag der Flasche auf dtm Kopf. Dann sofort draußen, im Kollektivgedächtnis, beim Chor. Unä es war aus mit ihm! Nichts brächte die Vernichtung deutlicher zum Ausdruck " Kürzer, zwingender kann man kaum das Allgemeine durchs Besondere wahrmachen. Allerdings vermeidet Sartre nicht immer die offensichtliche Gefahr solcher philosophischen Kunstkritik: die Gefahr, den Gegenstand mit der Interpretation zu überfahren. So unterstellt er Giraudoux er habe im Grunde die Logik des Aristoteles romanhaft veranschaulicht, um dann in aller Unschuld zu fragen: "Wie konnte er das?" Es sind diese Stellen, wo man an jene grimmige Geschichte denken muß, derzufolge Genet, als er Sartres Buch über sich gelesen hatte, sieben Jahre keine Lust mehr zum Schreiben hatte. Was ist das gemeinsame Thema von Sartres kunstkritischen Aufsätzen? Schon an den paar Sätzen über Dos Passos wird deutlich, daß der methodische Ansatz des Existentialismus nur die Richtung von Sartres Kunstkritik erklären kann, nicht aber ihr eigentliches Interesse "Aber wenn wirklich die Existenz der Essenz vorausgeht, so ist der Mensch verantwortlich für das, was er ist der Mensch ist verurteilt, frei zu sein " Phänomene wie "Augenblick, Schweigen, NichtKausalität" interessieren Sartre insofern, als sie die Bedingung der menschlichen Freiheit darstellen. Die Inkarnation jener Freiheit, zu der der Mensch verurteilt ist, sieht Sartre in Camus Roman "Der Fremde". Dem Helden dieses Romans stellt sich die Welt nur in Splittern, die Zeit nur m voneinander unabhängigen Augenblicken dar. Die Gerichtsszene, in der über die Mordtat des Helden verhandelt wird, erscheint Sartre als ein Kunstgriff Camus, der die Unvereinbarkeit der erlebten Erfahrung mit ihrer rationalen Nachkonstruktion zeigen soll. Der Fremde, zu diesem Ergebnis kommt Sartre, ist unschuldig. In dem Aufsatz über Ponge nimmt Sartre diesen Ansatz wieder auf. Ihn fesselt Ponges Versuch, die Dinge aus ihrer Zweckhaftigkeit zu lösen, die Namen der Dinge von ihren gewohnten Bindungen zu befreien. Aber in diesem Interesse steckt jetzt ein Vorbehalt. Sartre schreibt: "Die Evolution der Sprache muß, wenn sie vollständig sein soll, mit einer Neuorientierung der Aufmerksamkeit einher gehen Es ist also nicht damit getan, die Wörter von ihren alten Bedeutungen zu befreien. Man muß ihnen, will man nicht bloß einen Schwebezustand herstellen, neue geben. Ist Ponge das gelungen? Sartre knüpft an Ponges Beschreibung des Wassers an, die mit dem Satz endet: "Man könnte fast sagen, das Wasser sei wahnsinnig" — und er entwickelt, sich von der Schönheit des Satzes losreißend, in einer unvergleichlichen gedanklichen Engführung die Aporie von Ponges Versuch: "Wer sieht nicht, daß an dieser Stelle gar nicht das Wasser einen neuen Charakter erhält, sondern der Wahnsinn eine geheime Verwandlung erfährt, der sich in Wasser umformt, weil er dessen Oberfläche berührt hat und im Menschen, außerhalb des Menschen zu einem anorganischen Verhalten wird. Ich werde das gleiche von allen Leidenschaften sagen, die Ponge seinen Dingen zuerkennt Der Versuch, die Dinge mit ihren eigenen Augen anzuschauen, hat also nur dazugeführt, sie zu vermenschlichen. Man spürt ein neues Element in Sartres Argumentation. Es ist seine Skepsis gegen das bloße Auflösen von hergebrachten Bedeutungs- und Kausalsystemen. Es ist die Skepsis gegen eine Freiheit, die sich gegen die Wirklichkeit bloß negativ, das heißt unpraktisch verhält. Hier scheint sich jene Einschmelzung des Existentialismus m den Marxismus anzudeuten, die Sartre in den vierziger Jahren vollzog. Und von nun an wird sich diese Einschmelzung in Sartres Essays spiegeln. Zwar ist darin das existentialistische Vokabular immer noch wirksam. In seinem Aufsatz "Schwarzer Orpheus" spricht Sartre ohne weiteres von dem "In der Welt Sein" des Negers. Doch der Heideggersche Terminus steht für einen neuen aggressiven Sinn: "Der Neger ist wie der weiße Arbeiter ein Opfer der kapitalistischen Struktur unserer Gesellschaft Aber, fährt Sartre fort, der Neger wird nicht nur sozial, sondern vor allem psychologisch expropriiert: Sein Elend fängt bei seiner Rasse an. Entsprechend verschiebt sich die revolutionäre Aufgabe des Negers. Er kann seinen sozialen Status erst verändern, wenn er seinen psychologischen verändert hat, dem Klassenbewußtsein muß ein rassisches Bewußtsein vorausgehen. Dazu bedarf der Schwarze einer eigenen Sprache.

Die Subjektivität, die Poesie, bekommt hier einen revolutionären Sinn: Indem der Neger die Sprache der Unterdrücker zerschlägt und sich aus ihr eine eigene Sprache, eine eigene Subjektivität aufbaut, bereitet er die Revolution vor. Es ist der eindrucksvollste, der leidenschaftlichste Aufsatz von Sartre. Er zeigt nicht nur seinen klaren und sicheren Verstand, sondern auch diejenige Eigenschaft, die seinen Reflexionen die Durchschlagskraft gibt: Es ist Sartres Fähigkeit, sich angegriffen zu fühlen. In derselben Lyrik, die längst auf den Nachttischen des europäischen und des amerikanischen Bürgertums liegt, erkennt Sartre die "einzige revolutionäre Dichtung, die es heute gibt". Freilich sind gerade in diesem Aufsatz auch die Schwächen Sartres am deutlichsten: Es ist dieses fast wütende Hineindenken in seinen Gegenstand, das ihn manchmal in die Nähe einer etwas blumigen, einer ungeschickten Ergriff enheit führt; er spricht vom "Schrei des Herzens", "der leuchtenden Nacht des NichtWissens" und gar von dem "dynamischen Gefühl, ein Phallus zu sein, der sich aufrichtet". Aber solche Entgleisungen, Atempausen eines leidenschaftlichen Denkens, erscheinen mir verzeihlicher als die vulgäre Brillanz jener modischen Gesell