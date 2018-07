Der Unbekannte ist von mittlerer Größe und braunem dünnem Schnurrbart und braunem langem Haupthaar trug breitkrempigen hellbraunen Filzhut, hellbraunen Rock und Weste, Beinkleider von gleicher Farbe und schwarze Gallons...“

Mit dieser Beschreibung, die durch die Zeitungen ging, suchte die Polizei einen Betrüger, der seinen Mitmenschen mit Erfolg einiges Geld aus der Tasche gezogen hatte – und zwar mit einem recht einfachen Trick. Er gesuchte Leute, von denen er annehmen konnte, daß sie etwas Bargeld besaßen, und gab sich bei ihnen als Polizeileutnant aus (mit adligem Namen übrigens) oder auch als „Mitglied der geheimen Polizei“. Er sei beauftragt, erklärte er dann, nach Falschmünzern zu recherchieren, denen man bereits seit einiger Zeit auf der Spur sei. Und um jene Spur noch weiter zu verfolgen, ließ er sich von den eingeschüchterten Leuten alles gerade verfügbare Bargeld zeigen, wobei er dann nach sorgfältiger Untersuchung feststellte, daß es sich bei diesem Geld um die gesuchten Fälschungen handelte, und es beschlagnahmte.

Einmal, bei einem Krämer, bei dem er zu seiner Enttäuschung nur einen – Zehntalerschein einziehen konnte, ließ er noch gleich eine vergoldete Zylinderuhr mitgehen, nicht heimlich etwa, sondern – wie später ausgesagt wurde – „mit dem Bemerken, daß er sie als gestohlen erkannt“.

Größer waren die Einnahmen drei Wochen später bei einem anderen Opfer. Da wurden ihm 35 Taler vorgelegt, von denen er 30 für falsch erklärte und einsteckte. Aber statt es bei diesem finanziellen Erfolg zu belassen, ging er in seinem ausgeprägten Hang zur Theatralik in verhängnisvoller Weise zu weit. Er forderte nämlich den Besitzer des „Falschgeldes“ auf, ihm ins nächste Städtchen zur Gerichtsamtsstelle zu folgen. Auf dem Wege dorthin aber ist er dann laut Protokoll – „unter dem Vorgeben, ein natürliches Bedürfnis befriedigen zu müssen, abseits getreten und hat plötzlich querfeldein die Flucht ergriffen“.

Von dem Besitzer des Geldes und einem zu Hilfe gerufenen Dritten verfolgt und in die Enge getrieben, zog er schließlich eine Pistole und drohte „damit auf seine Verfolger, wenn sie ihn nicht gehen lassen würden, zu schießen“. Sie ließen ihn gehen, zumal er vorher das Geld von sich geworfen hatte.

So war er noch einmal entkommen, aber sein Trick und sein Steckbrief wurden jetzt schnell bekannt, so daß er es zunächst nicht wagte, auf die gleiche Art weiterzumachen. Seine erste Sorge war nun ein sicherer Unterschlupf. Er entschied sich für eine in einem Wald gelegene Höhle (die heute seinen Namen trägt). Bei Nacht brachte er mit einem Kinderwagen ein paar Gegenstände dorthin, und nachdem er sich einigermaßen etabliert hatte, zog er wieder los, um Geld zu beschaffen.

In einer Gaststätte nahm er einen Satz Billardkugeln mit, den er für fünf Taler einem Drechsler verkaufte. Einem anderen Gastwirt stahl er ein Pferd und bot es für 15 Taler einem Roßschiachter an. Und dann versuchte er es wieder mit dem einträglicheren Falschgeldtrick, diesmal als Advokat und Doktor. Es gelang ihm, bei einem Bäckermeister 28 Taler zu kassieren.