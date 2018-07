Es hat fast den Anschein, als säße der eigentliche Gewinner in dem Pokerspiel um die Aral-Anteile in Herne. Zufrieden gibt Hibernia-Chef Dr. Hans Werner von Dewall auch zu, daß sich der hinhaltende Widerstand der Veba-Tochter gegen den vor allem von der GBAG notwendigerweise betriebenen Beitritt der amerikanischen Socony-Gruppe gelohnt hat. Hibernia ist jetzt mit einem ebenfalls 28prozentigen Kapitalanteil neben Gelsenberg und Mobil Oil einer der drei gleichstarken Aral-Partner (Wintershall ist der vierte); die Einlieferungsrechte für Hibernia-Produkte in das Aral-Netz liegen bei 26 Prozent. Außerdem ist für das zweitgrößte Ruhr-Zebra noch ein Rohöloptionsvertrag von Socony dabei herausgesprungen. „Wir hätten zwar lieber einen Liefervertrag gehabt“, betonte von Dewall, „aber Mobil Oil war nicht in der Lage, uns anständige Preise zu machen.“

Den größten Fischzug hat die Hibernia aber zweifellos mit der Übernahme einer Schachtelbeteiligung an den Chemischen Werken Hills gemacht, von denen sich die GBAG getrennt hatte, um das schon recht eisig gewordene Verhandlungsklima für das Aral-Arrangement wieder freundlicher zu gestalten. Hibernia kontrolliert jetzt 50 Prozent des 260 Millionen betragenden Hüls-Aktienkapitals. Die Zusammenarbeit der 100prozentigen Mineralöltochter Scholven Chemie mit der neuen Halbschwester wird beträchtlich intensiviert werden. Der Kaufpreis indessen für den Neuzugang im Hibernia-Portefeuille wird diskret verschwiegen. Von Dewall gab lediglich zu, daß er in zwei Raten fällig wird.

Die Aufstockung der Hüls-Beteiligung bedeutet eine merkliche Ausweitung der chemischen Interessen des Hibernia-Konzerns, der schon seit einigen Jahren konsequent in diese Richtung gesteuert wird. Bereits im vergangenen Geschäftsjahr entfielen nur noch rund 20 Prozent (19,8 nach 22,8) des Konzernumsatzes auf feste Brennstoffe; auf 40,6 (35,41) Prozent hat sich der Bereich Chemie, dem auch die Mineralölwirtschaft zugerechnet wird, ausgeweitet. Die Namensänderung des Unternehmens, die auf die Firmenbezeichnung „Bergwerksgesellschaft“ verzichtet – übrig blieb eine schlichte Hibernia AG –, ist durchaus symptomatisch für den Kurs der Gesellschaft. nmn