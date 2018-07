Von Maré Stahl

Alle Welt beneidet mich um mein Ein-Zimmer-Appartement. Sie sagen: Raum ist in der kleinsten Hütte, oder: In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister – und da haben sie vollständig recht.

Denn mein einziges Zimmer entspricht einer ganzen Wohnung. Der Schreibtisch am Fenster ist mein Arbeitszimmer, der Tisch vor der Couch mit zwei Sesseln das Wohnzimmer, das Bett hinter dem Vorhang mein Schlafzimmer, ein abgewrackter Tisch die Küche, ein Waschbecken das Bad, ein Kleiderschrank der Ankleideraum. Dazwischen treibt sich allerhand Kleinkram herum wie Blumentisch und Teewagen, Papierkorb, Fußbank, Stehlampen, Bücherregal und ein Haufen Flaschen. Besonders die Flaschen erregen bei männlichen Besuchern große Aufmerksamkeit.

Zwischen allen diesen Dingen habe ich gelernt, mich mit der Gewandtheit einer Schlangentänzerin zu bewegen, ohne daß ich über die Teppiche stolpere. An den Wänden hängen zehn Bilder, zwei Spiegel und ein Bildteppich, auf dem Fensterbrett stehen Blumentöpfe, auf den Tischen Vasen. Meine Freunde sagen „Oh, wie gemütlich!“ und sitzen dann auf der Couch wie die Schwalben aufgereiht. Immerhin ist so viel Platz auf dem Couchtisch, daß jeder ein Glas handhaben kann und jeder Raum für einen Käsekeks hat.

Ich spiele also trotz der vielen blauen Flecke von Möbelkanten die heitere Gastgeberin und höre mir alles an, was sie zum Lobe meiner Wohnung sagen. „So bequem!“ sagen sie, „alles erreichbar!“ Das ist wahr. Ich kann vom Bett aus Kaffee kochen und, während ich schreibe, das Schnitzel in der Pfanne umdrehen, das ist ein Vorteil. Gewiß, man braucht neben Organisationstalent viel Energie und auch eine gewisse Unbekümmertheit, um diesen Haushalt zu bändigen. Meine Schuhe habe ich zum Beispiel in das untere Fach meines Schreibtisches gesperrt. Leider liebe ich es, viele Schuhe zu haben, Hausschuhe, Sandalen, Pantoffeln und Stiefel, und ich kriege sie auch jedesmal in das Fach hinein, aber wenn ich aufmache, fällt mir der ganze Segen entgegen.

Mir fällt überhaupt alles entgegen, was ja als Glücksumstand zu werten ist. Meine Hüte zum Beispiel, die ich auf einem Aktenschrank horte, der am Kopfende meines Bettes steht. Neulich kamen sie des Nachts über mich – acht Hüte! Sie rollten plötzlich alle in mein Bett, während ich schlief. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, als ob mein Bett voller Katzen sei. Ich liebe Katzen, aber so mitten in der Nacht war es doch recht aufregend. In meinem Kleiderschrank ist alles zusammengepfercht, was ich an Garderobe besitze, sie hängt an einer Stange, die sich biegt. Eines Tages wird sie brechen, und drei Paletots, zwei Pelze, ein Dutzend Kostüme und Kleider, Blusen und Pullover werden über mich kommen samt Koffern, Handtaschen, Schals und Regenschirmen. Ich zittere schon davor.

Alle Schiebladen sind zum Bersten voll von Manuskripten, Papier, Briefen und Akten. Alle Aktendeckel sperren ihren Rachen auf vor Überfütterung. Im Schreibschrank wächst der Stapel von Manuskripten zu einem Gebirge an, die Ordner drohen zu platzen.