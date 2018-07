Inhalt Seite 1 — Der Leutnant diktiert Seite 2 Auf einer Seite lesen

G. Z., Frankfurt/Main

Leutnant Heiko Boden ließ die schwere Instandsetzungskompanie Nr. 472 in Massen zur Befehlsausgabe antreten. Er las die Namen von 15 Soldaten vor, die sich mit Papier und Schreibwerkzeug ausgerüstet im Aufenthaltsraum versammeln sollten. Es gehe um die beantragte Weiterverpflichtung, erläuterte der Offizier. Einen Testaufsatz werde er diktieren, und der müßte in Druckbuchstaben geschrieben werden, schließlich wünsche er einen Lebenslauf in gewohnlicher Schrift.

Unter den Prüflingen befand sich der Gefreite Eckhard Gerwin, der ein Gesuch eingereicht hatte. Doch als er sich unter den Schreibkameraden umsah, mußte er feststellen, daß einige darunter waren, die die Weiterverpflichtungsprozedur bereits hinter sich hatten. Und dann noch dieser merkwürdige Text. Ging es wirklich um die Weiterverpflichtung? Der Gefreite Gerwin wollte sich Klarheit verschaffen und fragte den Leutnant Boden, ob dieser Testaufsatz nicht mit der gegen ihn anhängigen Strafsache in Zusammenhang stehe. Der Leutnant und Feldwebel Ulrich Neumann, der ihm assistierte, machten unschuldige Gesichter und versicherten dem Gefreiten Gerwin, mit seiner Strafsache habe der Aufsatz nichts zu tun.

Vierundzwanzig Stunden später ging jedoch ein Brief des Chefs der Kompanie 472 an das Landeskriminalamt in Wiesbaden ab: „Als Anlagen werden die Schriftproben des o.a. (Gerwin) übersandt. Diese wurden als Testarbeit für eine Weiterverpflichtung mit mehreren Soldaten der Kompanie durchgeführt. Ich hoffe, Ihnen gedient zu haben.“ Die Hoffnung war berechtigt; der Kompaniechef hatte den Wiesbadener Kriminalisten ganz vorzüglich gedient. Und prompt dazu. Erst vor wenigen Tagen war ein Brief des Landeskriminalamtes Wiesbaden beim Kompaniechef eingetroffen: „Es ist von uns eine schriftvergleichende Untersuchung durchzuführen. Dazu bedarf es weiteren Vergleichungsmaterials von Gerwin, der sich zur Zeit als Gefreiter bei Ihrer Kompanie befinden soll... Falls bei Ihnen die Möglichkeit besteht, von Gerwin unauffällig irgendeinen Text in Druckbuchstaben schreiben zu lassen, wäre ich für die Übersendung derartiger Proben besonders dankbar. Gez. Dr. Kremmling.“

Doch die Idee, die Bundeswehr in den Rang eines verlängerten Armes der Strafverfolgungsbehörde zu erheben, war nicht im Hirn des Wiesbadener Kriminalisten gewachsen. Diesen Einfall hatte der Frankfurter Staatsanwalt Rottenbach gehabt. Er verfügte an das Landeskriminalamt: „Falls die in Hülle Bl. 13 d.A. befindliche Schriftprobe zum Vergleich nicht ausreichen sollte, dürfte es gegebenenfalls zweckmäßig sein, über den Kompaniechef des Gerwin weitere Schriftproben zu beschaffen.“

Das erschien auch den Wiesbadener Polizeibeamten zweckmäßig, und sie schrieben nach Massen: „Wenn sich das machen läßt, sollten derartige Proben möglichst viele der folgenden Wörter enthalten: Mercedes, Daimler-Benz, polizeiliches Kennzeichen, Firma, abschließen, Wagen, Kofferraum, Torpedo-Werke, Westbahnhof, Platz, und die Zahlen 256708.“

Es ließ sich machen. Die deutsche Justiz sollte dem Bundeswehrleutnant Heiko Boden heute noch dankbar sein, denn aus diesem Sammelsurium eine Geschichte zu machen, war ein mühsames Unterfangen. Kein Wunder, wenn der Aufsatz dann auch wenig sinnvoll und keine literarische Meisterleistung wurde. Der Offizier „dichtete“ und legte seinen Soldaten als Diktat vor: „Nach langer Fahrt stieg er übermüdet aus seinem Wagen. Er war mit den Nerven fertig von dieser anstrengenden Fahrt, immerhin stand auf seinem Tachometer 256 708 Kilometer. Nur ein Glück, daß er einen Mercedes fuhr und die Fahrt in diesem bequemen Wagen nicht zu anstrengend war...“