Wieder einmal war zu bemerken, daß Gesten bedeutender Schauspieler, Handbewegungen und Schritte, ein mittelmäßiges Stück retten und aus einem von dürftigen Dialogen akzentuierten Schauspiel im Fernsehen ein sehenswert tes Dramolett machen können.

Je papierener der Text, desto entscheidender die Aufgabe des Kameramanns, desto wichtiger, durch mimische Gala-Vorstellungen, durch Essens-Rituale (was kann ein guter Schauspieler, in Großaufnahme vorgeführt, aus dem Kauen und Schlucken, dem Sprechen mit vollem Mund oder dem lustlos-rührenden Hantieren mit Messer und Dessertlöffelchen machen!), durch Trinkzitate (welch ein Unterschied, ob einer die Bierflasche unten, oben oder in der Mitte anfaßt!), durch Ankleide- und Auskleide-Zelebrationen die Worte vergessen zu lassen.

Eine reine Haut, das Fernsehspiel von Rhys Adrian, gehört zu diesen Stücken: Auf psychologische Motivationen verzichtend, aber ganz auf Psychologemen basierend (zwei Kriegskameraden begegnen einander und tauschen die Rollen, der scheinbar Schwache erweist sich als stark, der angebliche Heros entpuppt sich als Niete, am Ende legt sich der Krankenbesucher ins Bett des Patienten, und der Malade begibt sich heiteren Sinns ins Büro), Charaktere skizzierend, aber nicht ausführend, bleibt das Drama angewiesen auf die mimische Kraft der Akteure und die Intelligenz der Regie...

Rainer Wolffhardt, Herbert Fleischmann und Horst Tappert hatten aus Adrians Hades-Schatten Ex-Sergeanten und Büroangestellten zu machen und Klischee Bramarbas (gibt sich im Bordell als Major aus) und Klischee Stilles Wasser (bleibt deshalb genau zweiundvierzig Tage lang im Bett, weil am dreiundvierzigsten die Firma nicht mehr für ihn aufkommen würde) in glaubwürdige Londoner Bourgeois zu verwandeln. Gottlob, daß es ihnen vortrefflich gelang. Wenn Tappert mit dem Finger auf einen Brief wies und aus zwei Sätzen einen einzigen formte (Laus schreibt sie mit eszet, ach, sie kommt wieder, Bernhard), wenn er mit der Pfeife am Spinett oder angesichts der dezent und schwarz bekleideten Etablissement-Mutter Anschauungsunterricht in Verlogenheit gab, wenn er einen Pyjama anzog, über die lange Unterhose, o holde Spießerseligkeit, und beim Wäsche-Hantieren beiläufig bemerkte, man weiß nie, wann man ein Klavier noch einmal brauchen kann, wenn Fleischmann, eine Stunde lang schlampig gekleidet, nachlässig, bettlägerig, mit Schal und Wolldecke als Penn-Attributen, plötzlich im Hut dastand; wenn Tappert kochte, summend und verwegen: schaut her, was für ein Kerl ich bin, und wenn Fleischmann kochte, zielstrebig, ganz auf efficiency gerichtet, aufs Produkt konzentriert und Arabesken vermeidend ..., dann wurde reichlich gespendet, was Adrian leider zurückhielt, Witz und Psychologie, dann gewann das Spiel der Parallelismen und Antithesen doch noch Anschaulichkeit.

Momos