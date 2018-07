Inhalt Seite 1 — Ludwig Erhard hat mitgesiegt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Horst Vetten

Als die Junge Union letzte Woche eine Kabinetts-Umbildung forderte, konnte sie nicht ahnen, daß Deutschland bei der Fußballweltmeisterschaft so weit nach vorn kommen würde.

Jetzt steht sie mit ihrem Ansinnen auf verlorenem Posten. Auf dem Umweg über Englands Fußballstadien ist Deutschlands Image vor aller Welt aufpoliert worden. Es darf behauptet werden, daß die Fußballsiege der deutschen Mannschaft beispielsweise die Friedensbotschaft der Erhard-Regierung an Resonanz weit übertroffen haben, von anderen außen- oder auch innenpolitischen Initiativen ganz zu schweigen.

Jedermann weiß, daß Ludwig Erhard das Fußballspiel liebt. Jedermann, weiß, daß der Kanzler an den Tagen der Spiele genauso gebannt auf die Mattscheibe starrt wie unsereiner. Jeder kann sich denken, daß auch Erhard nach dem Sieg einen Black and White mehr getrunken haben mag als sonst. Oder zwei.

Denn jeder, der sich dem Fußballspiel und der Nation verpflichtet fühlt, hat mitgesiegt. Selbstredend auch der Kanzler. Und ein Kanzler, der siegt, bildet nicht um. Das soll sich die Junge Union einmal mit aller Deutlichkeit gesagt sein lassen.

In letzter Zeit mehren sich die Stimmen, die sich kritisch mit der Regierungsarbeit auseinandersetzen, und wenn auch im Wirtschaftsteil dieser Zeitung Tadel dieser Art laut wird, so muß ihm im Sportteil widersprochen werden: Mit der Ära Erhard ist eine glückliche Zeit für Deutschlands Sport angebrochen. Bekanntlich fällt in des Kanzlers Amtszeit die Vergabe der Olympischen Sommerspiele von 1972 nach München. Das wird dem Bund eine Menge Geld kosten; aber wie man weiß, hat der Kanzler ganz selten so schnell ja gesagt wie damals, als er um die 170 Millionen für München angegangen wurde. Außerdem hat er den bayerischen Ministerpräsidenten zu Ausgaben in gleicher Höhe beschwatzt, obwohl ihm doch seine Kritiker mangelnde Überzeugungskraft nachsagen.

Das läßt überhaupt darauf schließen, daß der Kanzler – von einem gewissen Teil der Öffentlichkeit ignoriert – zielsicher den Weg des Erfolges geht. Während seine Kritiker noch sein Verhalten in der Passierscheinfrage bemängeln, holt er fränkisch listig die Spiele nach München. Während politischer Unverstand ihm nachsagt, er verhalte sich in NATO- und EWG-Angelegenheiten defensiv, wird seinem Land die Ehre zuteil, die übernächsten Fußballweltmeisterschaften veranstalten zu dürfen. Und während die Gewerkschaften ihn der sozialpolitischen Ignoranz zeihen, kann sich der Kanzler guten Mutes und bei guter Laune sinnfällig mit Millionen Gewerkschaftlern verbrüdern: Es eint sie das Glücksgefühl über deutsche Fußballsiege.