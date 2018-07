Von Hanns Dieckmann

„Intern Dr. X“, die Tonbandaufzeichnungen eines amerikanischen Medizinalassistenten, erreichten in den USA eine Auflage von über einer Million. Auch bei uns klettert das Buch auf der Bestsellerleiter nach oben. Der Blick in den Operationsraum ist für den Laien nun einmal von großer Faszination, wie ihn auch Krankengeschichten oder Berichte über neue Heilungsmethoden brennend interessieren. Wir baten Privatdozent Dr. Hanns Dieckmann, Oberarzt an der Neurologischen Klinik des Universitätskrankenhauses in Eppendorf, jenes Arzt-Protokoll „Intern Dr.X“ zum Anlaß zu nehmen, um die uralte und doch immer wieder aktuelle Frage zu beantworten: Warum steht ein Arzt den Veröffentlichungen über medizinische Themen in der „Laienpresse“ so skeptisch, um nicht zu sagen, ablehnend gegenüber?

Dr. X berichtet von seiner Ausbildungszeit als Medizinalassistent in einem amerikanischen Krankenhaus. Ihn belastet die für seinen Ausbildungsstand zu große Verantwortung. Er registriert Rivalitäten zwischen den Vertretern einzelner Fachdisziplinen und andere menschliche Schwächen seiner Kollegen. Er erlebt aus alltäglicher Routine entstandene Fahrlässigkeiten, gefährliche Schnitzer, die oft nur in letzter Minute korrigiert werden können, aber auch folgenschwere ärztliche Kunstfehler. Kranke werden geschildert, die Symptome ihrer Leiden, mögliche Behandlungen und die Chancen für eine Besserung. Dr. X beeindruckt das Streben nach diagnostischer Exaktheit vor einem kritischen Ärztekollegium und der Fortbildungsdrang, der vielbeschäftigte Ärzte aus der Stadt sich wöchentlich zu früher Morgenstunde im Krankenhaus versammeln läßt.

„Intern Dr. X“, kein Ärzteroman marktgängigen Zuschnitts also, dessen Akteure medizinische Halbgötter mit „goldenen Händen“ oder geheimnisumwitterte Frauenärzte sind, sondern – laut Klappentext – die nach 10 Jahren veröffentlichte Niederschrift von Tonbandprotokollen des jungen Arztes Dr. X.

„Der Spiegel“, der Auszüge des Buches veröffentlichte, vermutet, daß – entgegen der Reaktion amerikanischer Ärzte auf das erfolgreiche Buch – in Deutschland, „wo sich die Ärztezunft noch gern wahrhaft freimaurerisch gebärdet“, das Echo weniger nüchtern ausfallen werde. Leserzuschriften erwarten „verletzte Eitelkeit und Angst vor dem Einbruch in den Standesdünkel“. Ärztliche Leser verweisen hingegen ironisch auf den gerühmten Ausbildungsstand amerikanischer Kollegen, der den rückständigen Deutschen gerade von der Presse immer wieder vor Augen gehalten werde.

Nun, durch Schilderungen des Arbeitsablaufes in einem Krankenhaus wird kein Tabu verletzt. Viele Leser kennen ihn aus positiver oder negativer Erfahrung. Daß Ärzte nur Menschen sind – wie übrigens auch Richter –, ist diese Erkenntnis neu? Weiß nicht auch jedermann, daß Ärzte wie andere Berufsgruppen in ihrer Qualifikation sich unterscheiden? Schätzt er nicht gerade deshalb die freie Arztwahl? Warum soll ein Krankenhausarzt leugnen, daß auch in unseren Kliniken manches verbesserungsbedürftig ist. Dabei braucht man nicht nur an große Krankensäle und schlafverscheuchende Maßnahmen der Nachtschwester zu denken! Allein die Darstellung von Mißständen, die im übrigen immer wieder öffentlich-diskutiert; werden, kann ihn kaum erregen. Ihn bewegt, wie man es ändern könnte. Das jedoch ist oft viel schwieriger als der Außenstehende denkt und keineswegs immer nur vom guten Willen der unmittelbar Beteiligten abhängig. Angesichts des Assistentenmangels in kleinen Krankenhäusern kann ein deutscher Medizinalassistent sehr wohl in die Lage des Dr. X geraten. Deutschen Ärzten stehen daher ironische Kommentare schlecht an. Schließlich sollte man doch bedenken, wie kurzlebig heutzutage die Wirkung eines Buches ist! (Zu Oliver Twists Zeiten war das noch anders.) Erregte Ärztekommentare, wie Leser sie erwarten, wären kaum zu verstehen.

Müssen Ärzte überhaupt etwas gegen die Protokolle des Dr. X einwenden? Vielleicht dies, daß der Leser möglicherweise ein Kranker ist. Es ist nämlich ein großer Unterschied, ob man beiläufig liest, daß diese oder jene Krankheit „quoad vitam infaust“ sei, das heißt nur geringe Überlebenschancen bietet, oder ob man selbst an dieser Krankheit leidet. Wenn dann diese Aussage eben nur für den Einzelfall zutrifft, weil der Schreiber bei dieser Art seines Berichtes nicht das ganze Panorama der Erscheinungsformen einer Krankheit kritisch besprechen kann, wird der kranke Leser unnötig beunruhigt. Allein diese Sorge rechtfertigt in meinen Augen die Zurückhaltung, die oft von Ärzten auch der Presse gegenüber geübt wird.